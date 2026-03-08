Cada vez que Inter Miami salta a la cancha, ya no es lo mismo en la MLS. Los rivales están enfrentando al actual campeón de la liga de Estados Unidos y René Weiler, DT del DC United, no dudó en reconocer esto hablando de lo que puede hacer Messi sin tocar el balón.

A pesar de que Inter Miami estaba jugando como visitante, empezó a jugar en territorio rival y a dominar la posesión del balón. Esto le permitió abrir el marcador con un gol de Rodrigo De Paul al minuto 17 del primer tiempo y la anotación de Lionel Messi estaba a punto de llegar.

Mateo Silvetti se tiró el costado del izquierdo del campo de juego y filtró un pase para que Messi picara el balón ante la salida del arquero Sean Johnson. Inter Miami ya ganaba 0-2 con tan solo 27 minutos de juego y lo que genera Leo en sus rivales fue, una vez más, muy evidente.

Messi, sin tocar el balón, genera esto en los rivales, según el DT de DC United

El DT DC United reconoció el efecto Messi. (Foto: Getty Images)

Luego de la derrota 1-2 ante Inter Miami, a René Weiler le preguntaron si los goles que recibieron pasaron más por no preocuparse por los escenarios fáciles en los que llegaron o por no preocuparse por Messi, y ahí apareció lo que Leo genera sin ni siquiera tocar el balón. “Me sorprendió un poco porque el comienzo fue muy nervioso. Perdíamos fácilmente los balones con pases fáciles y no les dimos oportunidad de marcar, pero al final fue un regalo, el primer gol, algo inesperado, aunque quizás (el equipo) un poco nervioso por el ambiente, los espectadores en el estadio y, por supuesto, el rival, Miami. No debería haber sido así, pero lo fue”, confesó el DT de DC United.

El puntaje que le dieron a Messi en la victoria de Inter Miami ante DC United

El portal experto ‘Sofa Score’ dictó sentencia y eligió a Lionel Messi como la figura del triunfo de Inter Miami ante DC United con un puntaje de 7.9 puntos por, entre otros motivos deportivos, un gol, un tiro puerta, 46 de 59 pases precisos y dos de seis duelos ganados.

