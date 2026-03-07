Javier Gandolfi no logró el mejor rendimiento con Atlético Nacional y se fue en medio de la polémica por los malos resultados y por no competir el campeonato. Además, el DT no pudo dejar al equipo en Copa Libertadores y todo eso le costó el cargo. Sin embargo, ahora suena para un grande y tradicional del fútbol colombiano.

De acuerdo a los últimos reportes en Colombia, Javier Gandolfi es un fuerte candidato para ser entrenador de Deportivo Cali en esta temporada. El club se quedó sin entrenador después de que Alberto Gamero decidiera renunciar por los malos resultados.

Deportivo Cali busca un rendimiento rápido con un nuevo entrenador para evitar cualquier susto con el descenso en los últimos años. El club quiere volver a pelear en los primeros lugares para tratar de regresar a torneos internacionales como la Libertadores o Sudamericana.

Gandolfi llegó a Colombia tras un rendimiento similar en Ecuador, donde no pudo ganar nada con Independiente del Valle y acabó perdiendo una final ante Liga de Quito. Se fue de Ecuador en medio de los cuestionamientos tras este fracaso.

Gandolfi se fue mal de Atlético Nacional. (Foto: GettyImages)

En las próximas horas, Deportivo Cali podría decidir cuál va a ser su nuevo entrenador y si Gandolfi regresa a Colombia. El club tiene varias alternativas para encontrar a su siguiente entrenador.

Los números de Gandolfi con Atlético Nacional

Con Atlético Nacional, Javier Gandolfi dirigió un total de 57 partidos entre todas las competencias. Ganó 23 encuentros, perdió 13 y terminó empatando 15. Esos números provocaron que su primer ciclo como DT en Colombia termine mal y rápido.

