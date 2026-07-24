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El salario que tendría Gustavo Álvarez como nuevo DT en Liga de Quito

Gustavo Álvarez es oficialmente el nuevo entrenador de Liga de Quito y con esto hay detalles de la operación económica.

El salario que tendría Gustavo Álvarez como nuevo DT en Liga de Quito
El salario que tendría Gustavo Álvarez como nuevo DT en Liga de Quito

Liga de Quito anunció a Gustavo Álvarez como su nuevo entrenador, el DT argentino está viajando este fin de semana a Ecuador para el debut y ya hay algunos detalles de la operación.

Álvarez estaría recibiendo cerca de 35 mil dólares mensuales, esta cifra es cercana a lo que ganaba Tiago Nunes, su antecesor. El DT no ganará lo mismo que ganaba en Chile pero se adaptó a la realidad del fútbol ecuatoriano.

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En la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez llegó a ganar casi 700 mil dólares al año según reportes de prensa de ese país. En San Lorenzo se adaptó a la realidad del equipo de ‘Boedo’ y bajó sus aspiraciones.

Liga de Quito no podía afrontar una operación económica importante tomando en cuenta que otra vez requieren una inversión considerable para refuerzos sumado a que Tiago Nunes le costará 70 mil dólares mensuales en concepto de deuda.

A nivel de títulos, Álvarez ha ganado la Copa y Supercopa de Chile con la U. de Chile y una histórica primera división con Huachipato en el 2023, también logró el campeonato de ascenso con Aldosívi.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

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Tiago Nunes se va cobrando 70 mil dólares al mes.

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En resumen

  • Se filtraron las cifras del salario que ganará Gustavo Álvarez tras ser presentado como nuevo director técnico de Liga de Quito para la temporada 2026.
  • La dirigencia del cuadro albo adecuó las pretensiones económicas del estratega argentino a la realidad financiera del club, tras asumir el finiquito de la gestión anterior.
  • El acuerdo salarial incluye además bonos por rendimiento deportivo, enfocados en devolverle la competitividad al equipo en la LigaPro y clasificar a certámenes internacionales.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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