El salario que tendría Gustavo Álvarez como nuevo DT en Liga de Quito

Gustavo Álvarez es oficialmente el nuevo entrenador de Liga de Quito y con esto hay detalles de la operación económica.

Liga de Quito anunció a Gustavo Álvarez como su nuevo entrenador, el DT argentino está viajando este fin de semana a Ecuador para el debut y ya hay algunos detalles de la operación.

Álvarez estaría recibiendo cerca de 35 mil dólares mensuales, esta cifra es cercana a lo que ganaba Tiago Nunes, su antecesor. El DT no ganará lo mismo que ganaba en Chile pero se adaptó a la realidad del fútbol ecuatoriano.

En la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez llegó a ganar casi 700 mil dólares al año según reportes de prensa de ese país. En San Lorenzo se adaptó a la realidad del equipo de ‘Boedo’ y bajó sus aspiraciones.

Liga de Quito no podía afrontar una operación económica importante tomando en cuenta que otra vez requieren una inversión considerable para refuerzos sumado a que Tiago Nunes le costará 70 mil dólares mensuales en concepto de deuda.

A nivel de títulos, Álvarez ha ganado la Copa y Supercopa de Chile con la U. de Chile y una histórica primera división con Huachipato en el 2023, también logró el campeonato de ascenso con Aldosívi.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

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Tiago Nunes se va cobrando 70 mil dólares al mes.

En resumen