Messi cambió de parecer y tomó una nueva decisión luego de la derrota de Argentina en la final del Mundial

Conoce la nueva decisión de Lionel Messi tras la derrota de la Selección Argentina contra España en la final del Mundial 2026.

El dolor por la derrota en la final del Mundial 2026 fue inevitable, y aunque había tomado una primera decisión, cambió de parecer. Lionel Messi volvió a ser noticia tras la caída de Argentina contra España y BOLAVIP te cuenta cuál fue la nueva determanción que tomó el ’10’ argentino.

Luego de la derroa 1-0 ante España, el periodista Eduardo Feinmann reveló que una fuente muy cercana a la Selección Argentina le informó que entre la lista de los jugadores que decidieron no regresar a territorio argentino con la ‘Albiceleste’ porque se quedaron en Estados Unidos para descansar o volar a otros lugares fueron: Messi, Rodrigo De Paul, Cristian ‘Cuti’ Romero, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Giuliano Simeone, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Nahuel Molina y Lautaro Martínez.

A pesar de que Feinmann también reveló que los jugadores argentinos no querían ningún festejo luego de salir subcampeones del Mundial 2026, el recibimiento, los cánticos y la polvora por parte de los hinchas fue multitudinario. Acto seguido, Leo Messi cambió de parecer. ¿Casualidad o causalidad?

La nueva decisión de Messi tras la derrota en la final del Mundial 2026

Lionel Messi y Lamine Yamal en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

De un momento a otro, Lionel Messi empacó maletas, cambió de parecer sobre el hecho de quedarse en Estados Unidos, tomó la decisión de viajar a Argentina y llegó junto a su familia a Rosario. Esto a pesar de que Inter Miami juega ante Chicago Fire el miércoles 22 de julio por la fecha 16 de la MLS 2026. Un descanso más que merecido…

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La calificación que tuvo Messi en el Mundial 2026

En una nueva muestra de por qué es considerado por muchos como el mejor jugador de la historia del fútbol, Messi tuvo una calificación promedio de 8.79 en el Mundial 2026, según el portal ‘Sofa Score’, por, entre otros motivos deportivos, ocho goles, cuatro asistencias y 7.5 duelos ganados por partido.

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