Gustavo Álvarez ya es DT de Liga de Quito y pidió sus primeros refuerzos

Gustavo Álvarez es nuevo entrenador de Liga de Quito y ya habría pedido sus dos primeros refuerzos para el segundo semestre.

Liga de Quito ya tiene a su nuevo entrenador y es que Gustavo Álvarez está a nada de ser oficializado por el club. Tanto es la confianza del trato que el DT ya habría pedido sus primeros refuerzos.

Según la periodista María Gabriel Betán, Gustavo Álvarez pidió dos jugadores de la competencia chilena para Liga, estos son: Franco Calderón y Justo Giani. Calderón es defensa central mientras que Giani es extremo.

La comunicadora señala también que el pedido de Franco Calderón responde a que finalmente Gian Franco Allala dejará el equipo, había interés de la directiva de renovarlo.

La llegada de ambos respondería a la renovación máxima que pueden hacer los clubes ecuatorianos a mitad de año, con solo dos refuerzos extranjeros con disponibilidad de ser cambiados.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

Franco Calderón, zaguero central.

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Justo Giani – deseo de Liga de Quito.

En resumen