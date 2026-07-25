Tras su gran Mundial 2026: se definió el equipo de John Yeboah para esta temporada

Se definió cuál será el futuro de John Yeboah; después de que se informara de una oferta de Vasco Da Gama de Brasil.

John Yeboah tuvo un gran Mundial 2026 con la Selección de Ecuador y fue de lo poco destacado en ataque para ‘La Tri’. El extremo venía también de una gran temporada con el Venezia en la Serie B de Italia. Todo eso provocó, que varios equipos pusieran sus ojos en él.

Son varios los clubes que viene siguiendo los pasos de John Yeboah, pero el que ya se atrevió a ir oficialmente por el jugador ecuatoriano fue el Vasco Da Gama de Brasil. El club lo sondeó en el mercado de fichajes y se animó a buscarlo. Ahora se tomó una decisión.

El Venezia ya decidió que no venderá a John Yeboah. La idea del club italiano es que el ecuatoriano se quede en este regreso a la Serie A y asegurar la permanencia en esta nueva temporada. El tricolor es una de las grandes figuras del club.

Venezia no quiere dejar a Yeboah y el ecuatoriano también se lo piensa en la chance de dejar Europa, puesto que, era salir de la Serie A de Italia para mudarse a Sudamérica a jugar en Brasil, en un continente donde nunca ha desarrollado su carrera.

John Yeboah brilló con Ecuador en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

En aquel partido contra México (16avos del Mundial 2026) donde Ecuador se quedó eliminado, John Yeboah fue de los pocos que dio problemas en ataque e incluso hasta estrelló una pelota en el palo. De ahí que, el jugador sea muy querido por los hinchas ecuatorianos.

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Los números de John Yeboah con el Venezia en la temporada anterior

John Yeboah jugó con el Venezia un total de 36 partidos entre todas las competencias. El extremo marcó 12 goles y dio 11 asistencias. Sumó en cancha poco más de 2.700 minutos y fue clave en toda la campaña para concretar el ascenso.

¿Hasta cuándo tiene contrato Yeboah con el Venezia?

Yeboah tiene contrato con el equipo italiano hasta la temporada 2028. Apenas esta temporada será su tercer año en Italia, y el segundo en la primera división. Llegó a jugar con estos colores después de una gran Copa América con la tricolor.

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En síntesis:

John Yeboah no será vendido por Venezia tras el interés del Vasco Da Gama .

no será vendido por Venezia tras el interés del . El extremo firmó 12 goles y 11 asistencias en 36 partidos con Venezia.

en 36 partidos con Venezia. Yeboah destacó con Ecuador en el Mundial 2026 y tiene contrato hasta 2028.