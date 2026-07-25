Tras renovar por 4 años más con la Selección Colombia, Néstor Lorenzo también tiene un nuevo sueldo.

Néstor Lorenzo renovó su contrato con la Selección Colombia y por 4 años más estará al frente del equipo de todo. La Federación Colombiana de Fútbol decidió renovar su acuerdo y con esto también se hace un importante incremento en su salario.

¿Cuánto ganaba Néstor Lorenzo antes en la Selección Colombia?

Hasta el Mundial 2026, Néstor Lorenzo tenía en la Selección Colombia un salario de 2.4 millones por año. El estratega no era uno de los mejores pagados de CONMEBOL y se había quedado lejos también de lo que ganaban otros entrenadores en Colombia como Pekerman.

El nuevo sueldo de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

Néstor Lorenzo ahora mismo tendría un salario superior a los 2.4 millones que estaba ganando antes; puesto que, el DT tenía más ofertas para salir de la Selección y no iba a renovar a la baja para quedarse en Colombia.

Lorenzo renovó 4 años más con la Selección Colombia. (Foto: GettyIImages)

Lorenzo ahora ya comenzará el proyecto de la Selección Colombia de cara a los siguientes amistosos y también a la Copa América 2028, donde los ‘Cafeteros’ llegan como favoritos para ganar el torneo. Fueron subcampeones en 2024 perdiendo en tiempo extra contra Argentina.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia volverá a jugar en el mes de septiembre y octubre por la fecha FIFA. De momento, no hay rival confirmado, pero se especula que podrían ser la Selección de México y Perú.

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En síntesis: