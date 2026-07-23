A los 39 años y jugando en la MLS, Messi hizo el cuarto mejor Mundial de la historia

¡Leyenda sin edad ni fronteras! A los 39 años y desde la MLS, Messi firmó el cuarto mejor Mundial de la historia. Conoce los detalles aquí.

Dato mata relato… La Selección Argentina llegó a la final del Mundial 2026 a pesar de que muchos no lo creían posible y Lionel Messi fue la gran figura del equipo. El capitán logró la cuarta mejor Copa del Mundo de la historia desde que se califican a los jugadores.

Messi empezó encendido la fase de grupos del Mundial 2026 con tres goles a Argelia, dos a Austria y uno a Jordania. La mejor calificación que recibió en esos primeros tres partidos fue perfecta con 10 puntos, según el portal ‘Sofa Score’. Venían los encuentros de eliminación directa y el ’10’ respondió por todo lo alto.

Un gol ante Cabo Verde, otro contra Egipto con asistencia incluida y tres pases gol más, uno ante Suiza y dos frente a Inglaterra, hicieron que Leo Messi llegara a la final del Mundial 2026 con calificaciones que estuvieorn entre 8.1 y 9.5. Los expertos iban a dictar sentencia.

Messi hizo el cuarto mejor Mundial de la historia, según los expertos

Messi en la final entre Argentina y España. (Foto: Getty Images)

A pesar de que en la final tuvo su calificación más baja de todo el Mundial 2026 con 7.1 puntos, Messi y los ocho goles con una asistencia que registró le hicieron terminar la Copa de del Mundo con una calificación promedio de 8.79. Desde que ‘Sofa Score’ lleva la calificaciones de los jugadores en los Mundiales, esta fue la cuarta mejor de toda la historia. Solo quedó por detrás de Eusébio en 1966 (8.88), Johan Cruyff en 1974 (8.90) y Diego Maradona en 1986 (9.00). Y lo más meritorio de todo, Leo lo hizo a los 39 años y jugando en la MLS.

Mejores calificaciones promedio de los Mundiales. (Foto: Getty Images)

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El jugador de Argentina mejor calificado en la final del Mundial 2026 no fue Messi

Con 20 tiros totales, doce a puerta y cuatro ocasiones de gol creadas de España en la final del Mundial 2026, fue inevitable que el jugador mejor calificado de Argentina fuera Emiliano ‘Dibu’ Martínez. El arquero argentino tuvo once paradas y una puntuación de 9.6, según ‘Sofa Score’.

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