Tras ganar el Balón de Oro del Mundial, Rodri tendrá que pasar por el quirófano

Confirman que el Balón de Oro de la Copa del Mundo tendrá que someterse a una operación. Real Madrid, Manchester City y España, pendientes.

La victoria de España en la final de la Copa del Mundo no puede entenderse sin la figura de Rodri. El centrocampista del Manchester City fue vital para conseguir un triunfo que le da a los ibéricos su segunda estrella. Tras la consecución de la final frente a Argentina en Nueva Jersey, el jugador ya sabe que tendrá que someterse a una intervención en el quirófano.

MARCA confirma que el centrocampista de 30 años pasará las próximas semanas recuperándose de una operación absolutamente irreversible en cuanto a tiempo se refiere. Tiene dolencias en su espalda que le han provocado molestias a lo largo de todo el torneo. Se hace vital marcar que hablamos de una intervención ambulatoria de carácter leve que no le requerirá ingreso hospitalario. Rodri, tocado tras el Mundial.

La noticia generó revuelo en España pero rápidamente fue desactivada por el entorno del jugador. Confirman al medio de comunicación mencionado que Rodri podrá empezar la pretemporada con el Manchester City dentro de los plazos previstos. Por Inglaterra le esperan dentro de 21 días para comenzar los trabajos de la primera temporada sin Pep Guardiola en prácticamente una década.

Se trata de una pieza absolutamente fundamental para saber en qué queda este Manchester City tras la salida del mejor entrenador de su historia. Rodri fue elegido como Balón de Oro de una Copa del Mundo donde su rendimiento fue creciendo con cada partido que pasaba. A sus 30 años tendrá que someterse a una intervención quirúrgica que va más de la mano con prevenir futuros escenarios de lesión que justamente con atacar una dolencia que ya le pase factura en todos los sentidos.

Rodri podrá empezar la pretemporada a pesar de su lesión: GETTY

Se tratará de uno de los últimos jugadores en sumarse a la pretemporada con el Manchester City. Gracias a la intervención quirúrgica que tendrá que sufrir y al descanso de 21 días al que se someterá tras la Copa del Mundo, tampoco se espera que el jugador de momento haga parte de la próxima lista de Luis de la Fuente durante el parón FIFA del mes de septiembre. Se le quiere dar descanso tras un verano donde entienden que hizo un esfuerzo sobrehumano para liderar a España a su segunda estrella.

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Real Madrid deshoja la margarita por Rodri

Es el gran tema de conversación de la Casa Blanca del fútbol en este momento. MARCA o The Athletic afirman que José Mourinho tiene a Rodri como uno de los principales apuntados para el mercado de fichajes del conjunto merengue. Le entiende como un futbolista capacitado para rendir desde el primer momento y una pieza vital para recuperar algo del control del centro del campo que se fue tras la salida de Luka Modric.

Diferente es el escenario en cuanto a la directiva se refiere. No hay unanimidad en cuanto al fichaje de Rodri Hernández puertas adentro del Real Madrid. Muchos lo ven como la pieza que le falta al proyecto para terminar de despuntar. Otros consideran que se trata de una operación riesgosa teniendo en cuenta su historial de lesiones en la rodilla e igualmente unos 30 años que le sacan de la política de fichajes del club a lo largo de la última década.

Datos claves

Rodri pasará por el quirófano para someterse a una intervención leve de espalda.

pasará por el quirófano para someterse a una intervención leve de espalda. El mediocampista madrileño de 30 años no requerirá de ningún ingreso hospitalario.

no requerirá de ningún ingreso hospitalario. Rodri iniciará la pretemporada con Manchester City dentro de los próximos 21 días.