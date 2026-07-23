La FIFA confirma los 10 mejores jugadores del Mundial 2026 en ataque

En un top que gana partidos, la FIFA eligió a los mejores 10 jugadores del Mundial 2026.

Se terminó el Mundial 2026, pero varios rankings aún siguen apareciendo y sorprendiendo al mundo del fútbol. Ahora se publicó un top 10 de jugadores, los mejores del torneo, en ataque. Sorprende que en esta posición no entre el Balón de Oro, Rodri.

El ataque es lo más importante del fútbol y de estos torneos como el Mundial, por lo cual, para muchos este también es considerado el top de los mejores jugadores de todo el Mundial. El mismo es liderado por Mbappé, que en este Mundial pasó a ser goleador histórico.

El top 10 de los mejores jugadores en ataque del Mundial 2026

La FIFA confirmó en su web oficial y con sus analíticas, que así quedó el top 10 de los jugadores en el Mundial 2026:

Kylian Mbappé Jude Bellingham Lionel Messi Erling Haaland Ousmane Dembélé Charles De Ketelaere Vinicius Junior Julián Quiñones Johan Manzambi Harry Kane

Este top se basa en partidos jugados, goles anotados e influencia ofensiva, y otras métricas más. De ahí que, jugadores como Quiñones o Manzambi con menos partidos en todo el torneo aparezcan por encima de jugadores como Karry Kane de gran torneo.

El top 10 de jugadores en ataque según la FIFA. (Captura de pantalla)

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En qué puesto está Rodri, Balón de Oro del Mundial 2026

Rodri está lejos del top 10 de jugadores en ataque, sin embargo, aparece como el mejor posicionado en la defensa. El español es de lo mejores en recuperación de pelota y en defensa para su equipo. Esto se notó en el Mundial y por eso y su gran calidad para llevar los partidos fue elegido como el Balón de Oro.

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En síntesis