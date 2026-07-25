La medida de la Selección de Ecuador para tener un DT de jerarquía

Tras la salida de Beccacece, la Selección de Ecuador tendrá un nuevo DT, pero quieren uno de jerarquía y tomaron esta decisión.

La Selección de Ecuador tiene una nueva estrategia para asegurarse la posibilidad de contratar un nuevo entrenador. El equipo nacional explora la opción de contar con un entrenador de jerarquía y que ilusione a los aficionados y esto por lo general nunca sale barato.

Por lo cual, con una ganancia de más de 22 millones en el Mundial 2026, se presume que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) está dispuesta a mejorar considerablemente el salario que podría ganar su nuevo entrenador.

Según la información revelada por Mr. OFFSIDER y otros medios en Ecuador, la FEF prepara una nueva suma de dinero para su entrenador con la intención de atraer mejores perfiles y un salario competitivo contra otras selecciones que busquen a sus candidatos.

Nombres como los de Marcelo Gallardo y Miguel Ángel Ramírez son relacionados con Ecuador, pero también con otras federaciones, y aparte del proyecto deportivo, siempre pesa y mucho el aspecto económico. La FEF espera elegir al nuevo DT muy pronto.

Beccacece se fue de Ecuador tras el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

¿Qué sueldo tenía Beccacece en la Selección de Ecuador?

Cuando era DT de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece ganaba un salario cercano a los 2.4 millones por año. No era uno de los mejores pagados en ‘La Tri’, pero se estima que su predecesor en el cargo tenga un salario mucho mejor.

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Los principales candidatos para llegar a la Selección de Ecuador

Para ser nuevo DT de la Selección de Ecuador, los nombres no vienen faltando en el último semestre. Son varios e interesantes los candidatos para ‘La Tri’. Algunos de los más destacados son:

Miguel Ángel Ramírez

Robert Moreno

Marcelo Gallardo

Luis Zubeldía

Encuesta¿Ecuador debe pagarle más o menos al DT que reemplace a Beccacece? ¿Ecuador debe pagarle más o menos al DT que reemplace a Beccacece? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

La FEF obtuvo más de 22 millones de ganancia en el Mundial 2026.

obtuvo más de 22 millones de ganancia en el Mundial 2026. Sebastián Beccacece percibía un salario de 2.4 millones al año en Ecuador.

percibía un salario de 2.4 millones al año en Ecuador. Gallardo, Ramírez, Moreno y Zubeldía figuran entre las opciones de la FEF.