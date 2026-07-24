Antes de ser sancionado por FIFA, esto dijo Leandro Paredes sobre la Selección de España

Conoce las declaraciones de Leandro Paredes sobre la Selección de España antes de ser sancionado por la FIFA tras el Mundial.

Era una de las voces más esperada y por fin rompió el silencio sobre la Selección de España. A la espera de saber cuál será la sanción que la FIFA le va a poner por pelearse con dos jugadores españoles tras la final del Mundial 2026, Leandro Paredes habló del seleccionado español.

¡A los antecedentes! La Selección Argentina perdió 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 y la impotencia llegó a Paredes. Primero tomó del cuello y empujó a Eric García y luego reaccionó a un golpe de Gavi también empujándolo y con una agresión en la cara.

A pesar de que Leandro Paredes no fue reportado como expulsado, se espera que el Comité Disciplinario de la FIFA lo sancione por el artículo 14: ‘Conducta incorrecta de los jugadores y oficiales’. Mientras se da esta noticia, el volante habló por primera vez de España en público tras la final del Munidal. ¿Qué dijo?

Esto dijo Leandro Paredes sobre España antes de ser sancionado por FIFA

El golpe de Paredes a Gavi en la final del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

“Nosotros creo que hicimos un gran Mundial. España fue superior a nosotros en la final y es justo ganador del Mundial. Creo que fueron superiores también en la final contra nosotros y a nosotros nos queda solo disfrutar lo que hicimos, de lo que logramos en estos ocho años”, fueron las primeras palabras públicas de Paredes sobre la selección española luego de la victoria de Boca Juniors 1-0 ante O’Higgins en los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026.

La sanción que FIFA le puede poner a Paredes por la pelea en la final del Mundial 2026

Más allá de una multa que tendría que pagar la Asociación de Fútbol Argentino, el Comité Disciplinario de la FIFA también puede sancionar a Leandro Paredes con “al menos tres partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir (se incluye propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir o golpear) a un adversario u otra persona que no sea un oficial de partido”.

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En síntesis