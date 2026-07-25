Le ofrecen 25 millones por año: el nuevo equipo que va por el fichaje de Luis Díaz

El gran equipo que va por Luis Díaz y que le hace una oferta que sería muy difícil de rechazar.

Luis Díaz tuvo una temporada espectacular con el Bayern Múnich y se ha convertido en uno de los jugadores más buscados en Europa. No obstante, ahora mismo el jugador colombiano recibe una nueva oferta para salir de Alemania y es de Arabia Saudita.

De acuerdo a la información de Sacha Tavolieri, Al Hilal está explorando en el mercado la posibilidad de fichar a un nuevo jugador extranjero y dar un bombazo. El apuntado sería Luis Díaz al cual le ofrecerían hasta 25 millones por año de contrato.

Aunque todavía no hay acuerdo entre clubes o conversaciones, Tavolieri, destaca que Al Hilal quiere primero un acuerdo con Luis Díaz, por lo cual, también se presume que el club se podrá en contacto muy pronto con el delantero de la Selección.

El sueldo de Luis Díaz en Bayern Múnich

Para hacernos una idea, hay que aclarar que Luis Díaz tiene ahora mismo un salario de 14 millones en Bayern Múnich y a sus 29 años, el delantero recibiría una oferta millonaria que lo podría cambiar todo para él en su carrera.

Luis Díaz entra en planes de Al Hilal. (Captura de pantalla)

Además, el equipo Saudí también estaría dispuesto a ofertar por el colombiano una cifra entre los 120 y 150 millones por temporada. Luis Díaz llegó a Bayern por más de 70 millones, por lo cual, si ofrecen lo que Tavolieri revela el club alemán también ganaría dinero.

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Los números de Luis Díaz en esta temporada

En su primera temporada con Bayern Múnich, el delantero colombiano jugó 51 partidos entre todas las competencias. Marcó 26 goles y dio 23 asistencias, fue clave para que Bayern también se quedara cerca de la final de la Champions League.

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