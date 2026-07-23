Néstor Lorenzo renovó y estos jugadores quedarían fuera de la Selección de Colombia

La renovación de Néstor Lorenzo con la Selección de Colombia no es alegría para algunos jugadores que no entran en planes del DT.

La renovación de Néstor Lorenzo como DT de la Selección de Colombia significa una renovación del proceso por cuatro años más. Para algunos jugadores no resulta tan buena noticia tomando en cuenta que el entrenador argentino no los toma en cuenta.

Sin duda uno de los más sonados es John Jader Durán, el delantero no entró en planes de Lorenzo y viene de atrás en comparación a otros jugadores de la delantera. Sebastián Villa fue requerido por Lorenzo pero la FCF dio marcha atrás a su convocatoria, según la prensa local,

En algún momento fueron considerados promesas, sin embargo Néiser Villarreal y Marino Hinestroza no pintan para ser tomados en cuenta por la Selección nacional.

No lo tomó en cuenta en amistosos ni Mundial y Juan Guillermo Cuadrado cerró oficialmente su ciclo con la ‘Tricolor’. La falta de delanteros no ha hecho que Lorenzo considere a Rafael Santos Borré, algo que con la renovación no cambiaría.

A estos se sumarían otros jugadores que ya por recambio generacional quedarían fuera, como David Ospina o, probablemente al mediano plazo luego de la C. América 2028, James Rodríguez.

Claro que el panorama es cambiante y si estos elementos logran revertir sus situaciones deportivas en los clubes, seguramente Lorenzo los tendrá en el radar como pasó con Gustavo Puerta, al sorpresa de Colombia en el Mundial.

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Los detalles del nuevo contrato de Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo renovó con la Selección de Colombia durante cuatro años más, es decir por las Eliminatorias 2030, y en caso de clasificar al Mundial se renovará. Su salario será mayor a los 2.8 millones de dólares que cobra en la actualidad.

Jhon Durán no es convocado por Lorenzo desde octubre.

En resumen

Néstor Lorenzo proyecta una profunda renovación en la Selección Colombia tras confirmarse la continuidad de su proceso al frente de la Tricolor de cara al nuevo ciclo internacional.

tras confirmarse la continuidad de su proceso al frente de la Tricolor de cara al nuevo ciclo internacional. Varios referentes y futbolistas experimentados quedarían al margen de las futuras convocatorias para dar paso a la consolidación de nuevos talentos jóvenes.

de las futuras convocatorias para dar paso a la consolidación de nuevos talentos jóvenes. El estratega argentino busca reestructurar la columna vertebral del equipo con el objetivo de mantener la intensidad competitiva en las próximas Eliminatorias y torneos continentales.