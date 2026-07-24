Guardiola pide cobrar casi 10 veces más que Scaloni en Argentina para dirigir a Italia

Pep Guardiola e Italia no terminan de cerrar un acuerdo que les permita unir caminos. El catalán pide cobrar casi 10 veces lo de Scaloni.

El futuro del fútbol italiano se encuentra en gran parte alrededor de la decisión que deberá tomar Pep Guardiola de cara al futuro de su carrera. Es el principal apuntado por parte de una federación que quiere volver a reinar en el apartado de los torneos FIFA. No llegará por menos de 10 veces más de lo que recibe Lionel Scaloni en la Selección Argentina.

La información parte gracias a La Gazzetta dello Sport. Desde el medio italiano sentencian que Pep Guardiola pretende cobrar un sueldo de 20 millones de euros anuales. Todo ello para intentar comandar una reconstrucción del fútbol italiano donde se le entendiera como la pieza angular del proyecto. Hablamos de un sueldo casi 10 veces superior al que ha tenido Scaloni a lo largo del último tiempo por Argentina.

A la espera de lo que ocurra con su futuro, el seleccionador de la Albiceleste recibe anualmente un sueldo cercano a los 2.6 millones de euros. Una cifra que ni mucho menos le convierte en uno de los mejores pagos de la división de los torneos de naciones de la FIFA. Guardiola pediría cifras astronómicas para tomar una potencia en horas bajas que no pisa una Copa del Mundo desde el verano del año 2014.

El propio Paolo Maldini ha confirmado las charlas con Guardiola e igualmente con Carlo Ancelotti. Le situó como los primeros grandes nombres consultados por una nueva dirección deportiva que en la selección italiana pretende devolver al país al lugar que nunca debió perder. Lo económico será un tema absolutamente prioritario de cara a intentar solventar quién se queda con el conjunto transalpino pensando en la fecha FIFA del próximo mes de septiembre.

Maldini, el hombre detrás de las charlas con Guardiola: GETTY

Sólo el tiempo dirá si Italia acepta o no las peticiones de Guardiola. En caso de hacerlo hablamos de un contexto donde el exentrenador de clubes como Manchester City o Barcelona podría recibir hasta casi 10 veces el sueldo del penúltimo entrenador campeón del mundo. Por ciudades como Roma o Milán esperan novedades a corto plazo.

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Scaloni, tema de Estado en Argentina

El propio entrenador confirmó tras perder la final de la Copa del Mundo que se tomará algunos meses para decidir qué hacer con su futuro. El contrato que le amarra a Argentina culmina en el mes de diciembre y no todo pasa por una cuestión económica o deportiva. Hay un desgaste en un ciclo que ha disputado hasta 5 finales de torneos de la FIFA.

Por la Asociación del Fútbol Argentino esperan novedades e igualmente que la balanza se incline a su favor en la trama. Pretenden contar con Scaloni para el ciclo que en el año 2030 tendrá a la Selección Argentina disputando partidos como local en su territorio para la llegada de la Copa del Mundo del centenario. Perderle ahora mismo es entender que la reconstrucción será incluso más grande.

Datos claves

Pep Guardiola pide un sueldo de 20 millones de euros anuales para dirigir a Italia.

pide un sueldo de 20 millones de euros anuales para dirigir a Italia. Lionel Scaloni percibe un salario anual cercano a los 2.6 millones de euros con Argentina.

percibe un salario anual cercano a los 2.6 millones de euros con Argentina. Paolo Maldini confirmó contactos de la selección italiana con Guardiola y Carlo Ancelotti.