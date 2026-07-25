El nuevo DT de Liga de Quito ya descartó a este jugador para lo que resta de temporada.

Gustavo Álvarez es el nuevo DT de Liga de Quito y el entrenador aún no dirige ni un solo partido, pero ya está haciendo importantes cambios en la plantilla. El DT pidió ya dos fichajes, con el cual también pretende descartar a uno de los titulares en el equipo.

Con Tiago Nunes, Gian Franco Allala no era un titular indiscutible en la plantilla, sino más bien un jugador con oportunidades desde el banco. No obstante, el central no terminó de gustar a los aficionados y ahora podrían darse grandes cambios en su posición en el club.

Según la información que ha trascendido, Álvarez pidió que Liga de Quito vaya al mercado por los fichajes de Franco Calderón y Justo Giani. La llegada de Calderón apuntaría directamente a reemplazar a Gian Franco Allala, que sería primero suplente y luego dejaría el club.

Álvarez sabe que con Liga de Quito le tocará vivir una temporada complicada, puesto que, llega con una plantilla ya armada para Nunes. El club también en esta segundo semestre tiene que competir por la Copa Libertadores contra Mirassol de Brasil.

Allala llegó a Liga de Quito en 2024. (Foto: GettyImages)

Uno de los aspectos que más viene fallando en Liga de Quito en esta temporada es la solidez defensiva. El ‘Rey de Copas’ se ha visto vulnerado en diferentes encuentros y en casi todo el año no pudo dejar su arco en 0 en ninguna competencia.

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Los números de Allala en Liga de Quito en este 2026

En esta temporada con Liga de Quito, Gian Franco Alla ha jugado un total de 23 partidos entre todas las competencias. No ha marcado goles y dio 1 asistencias. Suma en cancha más de 1.800 minutos y tiene contrato con LDU hasta mediados de la temporada 2027.

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