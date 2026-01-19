“Es difícil en la Premier League…”: La respuesta de Moisés Caicedo a un pedido de Liam Rosenior

Liam Rosenior lleva dos partidos dirigiendo oficialmente al Chelsea y dejó varios elogios para Moisés Caicedo. El ecuatoriano ya viene siendo titular en dos encuentros con el entrenador ingles y ahora respondió a uno de sus pedidos. Chelsea viene de vencer a Brentford.

Moisés Caicedo reveló que Rosenior le viene pidiendo tener más la pelota y controlar más acciones de juego. Al nivel de intensidad que se juega en la Premier League, es complicado para un volante hacer esto, y ‘Niño Moi’ responde de manera contundente:

“Le gusta que los centrocampistas tengan el balón la mayor parte del tiempo, así que intento hacer eso. Es difícil en la Premier League porque es individual, pero lo he hecho bien en los dos partidos que he jugado con él y seguro que voy a mejorar en cada partido”, comentó el volante tricolor.

Rosenior llega con la difícil misión de reemplazar a Enzo Maresca, que sacó a Chelsea campeón del mundo y lo volvió un equipo competitivo. El DT inglés viene de Estrasburgo y ahora se enfrenta al reto más importante de su joven carrera como entrenador.

Rosenior celebró su primera victoria en Premier League. (Foto: GettyImages)

Moisés Caicedo también fue descrito por Rosenior como el mejor “volante del mundo”. El mediocampista ecuatoriano vive un gran nivel en Chelsea y esto incluso lo ha llevado a ser pedido por hinchas de grandes equipos como en el Real Madrid.

Las estadísticas de Moisés Caicedo en esta temporada

En lo que va de temporada, Moisés Caicedo ya lleva en esta temporada un total de 26 partidos entre todas las competencias. Marcando 4 goles y dando 1 asistencia. El tricolor ha sumado en cancha un total de 2.109 minutos, siendo de lo mejor en cancha.

El siguiente partido de Moisés Caicedo y Liam Rosenior

Chelsea tendrá que jugar su siguiente partido de Champions League, en lo que será el debut de Liam Rosenior con el club en esta competencia. El equipo ‘Blue’ enfrentará a Pafos. El encuentro comenzará desde las 15H00 del miércoles 21 de enero de 2026 y se podrá ver por Disney+.

En síntesis: