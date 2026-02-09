¡Última hora! Miller Bolaños y Emelec tomaron una decisión para la temporada 2026

Miller Bolaños es la gran duda de los fichajes de Emelec para la temporada 2026. El delantero ecuatoriano llegó con la anterior directiva y en medio de todos los rumores posibles, ahora parece que ya tanto él como el club llegaron a una decisión final.

Fue el virtual presidente de Emelec, José David Jiménez, el que confirmó que parece se darán buenas noticias con el futuro de Miller y el jugador se terminará quedando en el plantel. Las negociaciones por un nuevo contrato irían bien encaminadas.

“Cristhian ha conversado con Miller, él está entrenando bastante bien. Hay que ajustar algunas cuestiones y el jugador está presto a hacerlo. Vamos a tener noticias positivas entre hoy y mañana“, comentó el directivo en diálogo con De Una.

El mismo Jiménez había confirmado que si Miller Bolaños quería seguir en Emelec, él debía firmar un nuevo contrato y así invalidar el que le había firmado Guzmán. Se especula, que en ese acuerdo, su sueldo era superior a los 20 mil dólares y eso ahora es impagable para el club.

Así anunció Emelec el regreso de Miller en 2025. (Foto: @CSEmelec)

El nuevo directorio del club ya está trabajando en pagar las deudas y sanciones que tiene en FIFA que tiene para con eso ya inscribir a sus nuevos jugadores. Ya el club viene realizando diferentes fichajes que han servido para volver a ilusionar a la hinchada.

Publicidad

Publicidad

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

ver también Lo querían todos y Liga de Quito ya decidió el futuro de Gabriel Villamíl

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón. En las siguientes horas se acordaría la llegada de dos jugadores argentinos como Ignacio Guerrico y Luca Klimowicz y se aclararía que pasa con Miller Bolaños.

El otro equipo de LigaPro que va por Miller Bolaños

Ya hay un equipo interesado en Miller Bolaños. Si el jugador no logra acordar un nuevo contrato con el ‘Bombillo’, lo más probable es que Guayaquil City le haga una oferta para que vuelva.

Encuesta¿Es bueno para Emelec que regrese Miller Bolaños? ¿Es bueno para Emelec que regrese Miller Bolaños? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: