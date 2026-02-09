Ángel Mena y su regreso viene siendo una de las grandes ilusiones de la hinchada de Emelec desde hace varios años. La mala administración y economía del club, hicieron que se vaya a Orense. Ahora hay una pequeña posibilidad para finalmente ficharlo.

De acuerdo a la revelación de ‘Wachito’ Sánchez la chance para que Mena se ponga de nuevo la camiseta de Emelec pasa por el camino de Orense en la Copa Sudamericana. Si el equipo de Machala no logra vencer a Macará y clasificar a grupos esto le abre una puerta a Mena.

Para Orense sería la gran posibilidad de jugar por primera vez un torneo internacional. Por lo cual, Mena está comprometido y sabe que es la oportunidad de meter a su equipo en este torneo. En 2025 no pudo jugar el partido de clasificación por lesión.

En caso de clasificar y jugar la Copa Sudamericana se ve poco probable que Mena deje Orense para irse a Emelec. Todo parece indicar que en caso de darse el movimiento que el ‘Bombillo’ busca con el jugador este sería para mitad de año y no ahora.

Ángel Mena tiene contrato con Orense. (Foto: Imago)

Mena, al igual que otros jugadores, suenan para ayudar a Emelec en este momento por su estatus de leyenda y por la nueva directiva del club que cuenta con Cristhian Noboa, con quien ha jugado Mena. El jugador forma parte de la historia del ‘Bombillo’ por el Tricampeonato.

Los números de Ángel Mena en Orense

En su primer año con la camiseta de Orense, Ángel Mena jugó un total de 26 partidos. El delantero estuvo ausente en varios encuentros en diferentes tramos de la temporada por lesión. Marcó 5 goles y dio 4 asistencias. Tiene contrato hasta finales de 2026.

