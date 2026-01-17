Real Madrid vive una temporada de crisis total, que ya derivó en el despido de Xabi Alonso, y en la ruptura total de la afición con varios jugadores. No obstante, varios hinchas encuentran en un jugador ecuatoriano la “pieza clave” para fichar en los siguientes años.

El periodista Darío Araujo Pluas estuvo en las inmediaciones del Santiago Bernabéu preguntando a los aficionados del Real Madrid a qué volante prefieren fichar. El club busca un nuevo pivote y varios nombres suenan, entre ellos el de Moisés Caicedo y el de Declan Rice.

La mayoría de aficionados fueron tajantes y aseguraron que prefieren que el fichaje sea el de Moisés Caicedo. El jugador ecuatoriano lleva dos años a un nivel superlativo en Chelsea y esto ahora lo pone como un candidato a en algún momento llegar a Real Madrid.

Los hinchas ‘Merengues’ lo piden en redes sociales también en varias ocasiones. Hace poco, cuando fue una estrella ante el FC Barcelona, los aficionados ‘Merengues’ lo volvieron tendencia en redes sociales y pedían que su equipo haga un esfuerzo para ficharle.

Moisés Caicedo tiene un largo contrato con Chelsea, y de momento, se ve casi imposible que deje la Premier League. El ecuatoriano es uno de los capitanes del club y en Londres también se llevaría un salario cercano a los 12 millones por temporada.

Los millones que gastaría Real Madrid fichando a Moisés Caicedo

ver también Hinchas de un grande de Colombia piden el fichaje Ricardo Adé, titular de Liga de Quito

Actualmente, Moisés Caicedo tiene un valor de mercado de 110 millones de euros. Por lo cual, si el equipo ‘Merengue’ lo quiere fichar pronto, el tricolor no les dejaría de costar más de 130 millones de euros. Siendo uno de los fichajes más caros de la historia.

Publicidad

Publicidad

Los otros ecuatorianos que suenan para Real Madrid

Hay otros jugadores ecuatorianos que ahora mismo suenan para Real Madrid. Futbolistas como Piero Hincapié o William Pacho para reforzar la defensa y Moisés Caicedo. Nunca antes en la historia, un jugador ecuatoriano vistió los colores del ‘Merengue’.

Encuesta¿Qué ecuatoriano crees que necesita más Real Madrid? ¿Qué ecuatoriano crees que necesita más Real Madrid? Ya votaron 0 personas

En síntesis:

Moisés Caicedo es el mediocampista preferido por los aficionados del Real Madrid para fichar próximamente.

es el mediocampista preferido por los aficionados del para fichar próximamente. El club Real Madrid despidió recientemente a su director técnico Xabi Alonso tras una crisis.

despidió recientemente a su director técnico tras una crisis. El valor de mercado de Moisés Caicedo alcanza actualmente los 110 millones de euros.

Publicidad