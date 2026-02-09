No todo es fichajes en Emelec y ahora el club podría tener varias salidas para la temporada 2026. El ‘Bombillo’ inicia un nuevo ciclo con Vicente Sánchez que ya dirigió su primer entrenamiento y ahora se revela que hasta 6 jugadores dejarían el club para el siguiente año.

Diferentes informaciones avisan que jugadores como Luis Castillo, Andrés Lara, Washington Corozo, Josué Palma, Jean Carlos Quiñónez y José Angulo forman parte de las 6 nuevas salidas que se vienen en Emelec. Esto sería una decisión del club y también del cuerpo técnico que apenas llega al ‘Bombillo’. Todo formaría parte del proyecto deportivo.

Luis Castillo fue uno de los mejores jugadores de Emelec en el 2025, no obstante, el jugador ecuatoriano estaba muy molesto por los pagos atrasados de la anterior directiva. Por lo cual, el jugador estaba analizando ofertas para salir y por eso no entraría en el proyecto.

En las siguientes semanas se irían revelando que otros jugadores dejan Emelec. Algunos se quedarían en la LigaPro, mientras que otros se marcharían al extranjero a defender los colores de algún otro equipo para seguir con su carrera, tras su paso por el ‘Bombillo’.

Hay otros jugadores que también vienen siendo cuestionados por la hinchada azul y que no han rendido como se esperaba. Uno de los nombres que está muy cerca de abandonar el club es Washington Corozo, que viene siendo cuestionado desde su llegada en 2024.

Los fichajes de Emelec para la temporada 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón. En las siguientes horas se acordaría la llegada de dos jugadores argentinos como Ignacio Guerrico y Luca Klimowicz.

Las salidas de Emelec para 2026

Son varios los jugadores que Emelec ha dejado salir para la temporada 2026, el club suma más de 10 salidas con nombres como Facundo Castelli, Maicon Solis, Diogo Bagüí, Alexander González, Alfonso Barco, Justin Cuero, entre otros jugadores.

