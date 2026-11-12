Fueron los más criticados en el Mundial 2026 y ahora Moisés Caicedo y Piero Hincapié “le prometen” esto a Gallardo

Los dos jugadores fueron de los más cuestionados en el Mundial 2026. Ahora ambos futbolistas vuelven a estar convocados por Marcelo Gallardo.

Moisés Caicedo y Piero Hincapié fueron los dos jugadores más criticados en la Selección de Ecuador, tras el Mundial 2026. Ambos jugadores no estuvieron en ese torneo a la altura de lo que se esperaba y ahora recién vuelven a ser convocados.

En la fecha FIFA que se jugó en octubre, donde ‘La Tri’ tuvo 3 partidos, los dos jugadores no fueron convocados porque estaban lesionados. Ahora volvieron y ante esto, Marcelo Gallardo reveló que conversó con los futbolistas y con otros referentes.

“Conversé, tuve diálogo. Ellos no estuvieron en Asia con nosotros. Igual hablé con Plata y Rodríguez. Buena recepción, buena comunicación. Entendemos que todos queremos lo mismo. Hay ambición para crear el mejor equipo posible“, comentó el entrenador.

La intención de crear el mejor equipo posible ya es una promesa de los referentes de la Selección de Ecuador y se espera que esto se pueda concretar en la doble fecha FIFA. Además, es la primera vez que Gallardo dirigirá un partido en Ecuador y también la recepción del público es clave.

Moisés Caicedo vuelve a jugar con la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Se espera que tanto Moisés Caicedo y Piero Hincapié tengan minutos en esta doble fecha FIFA. Ambos jugadores y su nivel son claves para que el proyecto de Marcelo Gallardo crezca y empiece a darle vuelta a los malos resultados, ya que viene de perder de 3 partidos.

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¿Cuándo jugará Ecuador vs Costa Rica?

El partido de Ecuador vs Costa Rica se jugará este viernes, 13 de noviembre de 2026. Será el primer encuentro de estos amistosos que jugará ‘La Tri’ y se disputará en el estadio Olímpico Atahualpa.

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