Moisés Caicedo se lesionó y no pudo pasar de la media hora en el partido de Chelsea.

Este sábado 21 de noviembre de 2026 Moisés Caicedo volvió, lamentablemente, a lesionarse con Chelsea. El ecuatoriano había llegado en medio de la polémica a este partido, porque entre semana confesó que salió de cambio en el partido de Ecuador vs Bolivia, priorizando jugar con Chelsea.

Sin embargo, en el comienzo del partido ante Leeds, el ecuatoriano fue a buscar una pelota arriba y luego cayó mal sobre la cancha. Eso provocó que el ecuatoriano muestre un fuerte dolor en su espalda. Intentó continuar y posteriormente no pudo.

Moisés Caicedo se arrojó al suelo y rompió en llanto por esta nueva lesión. El ecuatoriano no puede llevar una temporada “normal”, puesto que, se lesionó a inicios de temporada y eso evitó que juegue con regularidad y apenas volvió a mediados de octubre.

Aunque no se espera una lesión grave, no deja de ser preocupante el momento físico que vive Moisés Caicedo. El ecuatoriano salió caminando de la cancha y luego conversó con Xabi Alonso donde seguramente le estuvo explicando cuál era la lesión.

🤕 ¡NO PUDO SEGUIR!

🇪🇨 Moisés Caicedo salió pronto en el duelo ante Leeds, tras una fuerte caída que lo dejó adolorido y no pudo continuar. En su lugar entró Henderson.



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Pese a esta lesión y las críticas que genera, Moisés Caicedo es muy cuestionado por los aficionados ecuatorianos, por sus preferencias. El tricolor viene siendo cuestionado por la hinchada tras el Mundial 2026, donde no pudo rendir cómo se esperaba.

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Los partidos de Moisés Caicedo en esta temporada

En esta temporada, Moisés Caicedo apenas ha jugado con Chelsea un total de 8 partidos. Casi nada, puesto que, en cancha solo suma 500 minutos. No ha marcado goles ni ha dado asistencias.

En síntesis: