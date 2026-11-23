Moisés Caicedo se llevó un durísimo golpe en la espalda en el partido de Chelsea vs Leeds. El ecuatoriano tuvo que abandonar la cancha al minuto 22′ y provocó muchas dudas sobre su futuro. El volante no ha jugado con regularidad en este año por las lesiones.
Ya la temporada comenzó complicada para Moisés Caicedo por problemas musculares. Ahora el volante tiene un duro golpe en la espalda que lo obligó a salir de la cancha. El futbolista ya no es ese portento físico que tanto deslumbró en Chelsea en sus primeros años.
El tiempo de baja de Moisés Caicedo
De acuerdo a la información de The Sun, Moisés Caicedo no estará de baja por mucho tiempo. Hay un golpe en la espalda, pero no se han dado detalles de la gravedad de lo que afecta al ecuatoriano. No obstante, es poco probable que no juegue este mismo fin de semana.
No duró ni media hora en el último partido. (Foto: GettyImages)
La baja de Moisés Caicedo es muy importante para Chelsea en un momento donde los mejores jugadores no están con el club. Joao Pedro es otra figura que se lesionó y lo más probable con el brasileño es que este si se pierda el resto del año.
Las estadísticas de Moisés Caicedo en esta temporada
En esta temporada con los colores de Chelsea, Moisés Caicedo jugó un total de 8 partidos entre todas las competencias, números muy bajos para el ecuatoriano. Suma en cancha apenas 533′ minutos y es que por las lesiones solo ha completado 90 minutos en 3 encuentros.
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En síntesis:
- Moisés Caicedo abandonó la cancha al minuto 22 tras sufrir un golpe en la espalda.
- The Sun informó que Moisés Caicedo no estará de baja por mucho tiempo con Chelsea.
- 8 partidos, 533 minutos y 3 encuentros completos registra Moisés Caicedo esta temporada.