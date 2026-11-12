Las nuevas bajas que tiene la Selección de Ecuador para jugar sus partidos ante Costa Rica y Bolivia.

De último momento en rueda de prensa, Marcelo Gallardo confirmó que la Selección de Ecuador sumó dos nuevas bajas para jugar en esta fecha FIFA. Otra vez las lesiones llegan a complicar el ciclo del DT, que no puede contar con todos los titulares desde su llegada.

En rueda de prensa, Marcelo Gallardo confirma que Denil Castillo es baja por una lesión que sufrió en el entrenamiento. El talentoso volante se perfilaba para tener minutos en esta fecha, pero nuevamente se queda fuera de los partidos por su estado físico.

Por otro lado, el jugador que no estaría para jugar con Marcelo Gallardo en este momento en la Selección de Ecuador es Kevin Rodríguez. El delantero ecuatoriano llegó con una molestia desde su club y ahora mismo es duda para que juegue.

Aunque Kevin Rodríguez no ha sido desafectado totalmente de la Selección de Ecuador, aún hay serias dudas de si podrá o no jugar el partido contra Costa Rica y se ve poco probable de que sea arriesgado. El delantero viene siendo titular en su club.

Kevin Rodríguez es duda en Ecuador. (Foto: GettyImages)

De momento, no se han confirmado si habrá nuevos jugadores que reemplacen a estos dos nuevos lesionados. Ya Gallardo reveló que otro futbolista como Snayder Porozo se integraba al equipo nacional. En el caso de Kevin Rodríguez, sería la segunda convocatoria que se pierde por lesión.

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El calendario de partidos amistosos que jugará Ecuador

La Selección de Ecuador tiene planificado los siguientes partidos en esta doble fecha FIFA.

Ecuador vs Costa Rica (13 de noviembre)

Ecuador vs Bolivia (17 de noviembre)

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