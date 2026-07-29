Ganó una UEFA Nations League y ahora podría ser el nuevo entrenador de Ecuador

La Selección de Ecuador suma un nuevo entrenador a su lista de opciones, esta vez de un campeón de la UEFA Nations League.

La Selección de Ecuador se estaría tomando en serio la contratación de un entrenador de jerarquía, y ahora van por un campeón europeo. Uno de los recientes ganadores de la UEFA Nations League estaría en planes de la ‘Tri’.

Según Studio Fútbol, Roberto Martínez es el nuevo candidato que añade la FEF para reemplazar a Sebastián Beccacece. El entrenador viene con la ventaja de encontrarse como DT libre.

Martínez cerró su etapa como entrenador de Portugal en el Mundial 2026, tras cerca de cuatro años en el cargo. Se fue ganando la UEFA Nations League contra España en el 2025.

Estuvo seis años como DT de Bélgica también con un ciclo positivo, a nivel de clubes ganó un torneo liguero con el Swansea City y una FA Cup con el Wigan Athletic.

Martínez se añade ya a la larga lista de nombres de entrenadores de Ecuador junto a: Luis Zubeldía, Thomas Christiansen, Ricardo Gareca, Marcelo Gallardo entre otros.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia.

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Roberto Martínez – Cristiano Ronaldo 2025. Foto: Getty.

En resumen