William Pacho es una de las figuras del PSG de Francia y aunque gana todo en Europa se ofreció a jugar en otro equipo en el futuro.

Uno de los jugadores ecuatorianos de mejor presente en Europa es William Pacho, el defensor es titular y figura en un PSG que gana todo, sin embargo piensa en otro club para su futuro. El seleccionado nacional sorprende ofreciéndose a otro equipo.

William Pacho quiere volver a Independiente del Valle según declaró él mismo en IDV Podcast. El defensor ecuatoriano expresó que está abierto a volver al club ‘Rayado’ para pelear la Copa Libertadores.

Eso sí, William Pacho espera tener aún una larga carrera en Europa, hoy es titular en el histórico PSG bicampeón de Champions y con quién tiene un contrato vigente hasta el 2029.

A sus 24 años, por lo menos serán unoas 12-14 años lo que deberá esperar Independiente del Valle para regresar al fútbol nacional. En el PSG percibe cerca de seis millones de dólares al año.

En Independiente del Valle, Wiliam Pacho ganó la Copa Libertadores sub 20 y la LigaPro 2021, luego dio el salto al Royal Antwerp de Bélgica, luego al Frankfurt de Alemania antes del PSG.

Los números de William Pacho en esta temporada

En esta temporada, William Pacho ha jugado un total de 44 partidos con el PSG. Estuvo en cancha poco más de 3.000 minutos. Terminó la temporada siendo campeón de la Liga de Francia y también de la Champions League, tras vencer a Arsenal.

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⚫️🔵En el podcast de @IDV_EC , William Pacho dejó abierto su regreso al club y el deseo de la Copa Libertadores. pic.twitter.com/ZhMTvWc4RM — FútbolPasionWeb (@FutbolPasionWeb) July 25, 2026

William Pacho – Independiente del Valle 2021. Foto: Getty.

En resumen

William Pacho triunfa en el PSG , pero generó enorme repercusión al ofrecerse o ser vinculado a un sorpresivo equipo en este mercado.

, pero generó enorme repercusión al ofrecerse o ser vinculado a un sorpresivo equipo en este mercado. El zaguero tricolor, afianzado en la élite del fútbol europeo, mantiene un nivel superlativo mientras surgen versiones sobre un destino totalmente inesperado.

La información sacudió el entorno deportivo de La Tri, abriendo el debate sobre los motivos detrás de este movimiento en la carrera del central ecuatoriano.