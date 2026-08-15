El 'Vasco' sorprendió a todos con una nueva y polémica decisión con Enner Valencia.

Enner Valencia no jugará este sábado ante Platense por el torneo argentino, pero ahora mismo el debut del delantero ecuatoriano podría estar más cerca de lo esperado. El futbolista ecuatoriano lleva ya una semana entrenando con los argentinos y volviendo al ritmo.

Por lo cual, de acuerdo a la información de Planeta Boca Juniors, Enner Valencia viajará a Paraguay y estará con los jugadores de Boca pensando en la llave de vuelta por los 8vos de final de la Copa Sudamericana. El delantero ecuatoriano puede debutar en este torneo.

Aumentan las posibilidades de que Enner Valencia debute contra Recoleta en Paraguay en la Copa Sudamericana, pero en caso de no hacerlo, el delantero ecuatoriano también puede jugar en su siguiente encuentro ante Racing en Argentina.

Ya Enner ha completado varias sesiones de entrenamiento y podría darse que tenga sus primeros minutos con la camiseta de ‘Xeneize’ y así comience también su gran etapa con los argentinos. Son horas claves para definir el futuro del ecuatoriano.

Enner Valencia jugó su último Mundial con Ecuador. (Foto: GettyImages)

El debut de Enner Valencia ha tenido que ir esperando porque el delantero tuvo varios meses en la inactividad, es más todo julio pasó sin jugar. El futbolista ecuatoriano tuvo su último encuentro a nivel profesional en el mes junio en los 16avos del Mundial.

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El contrato de Enner Valencia con Boca Juniors

Enner Valencia con Boca Juniors tiene un contrato por 18 meses, puesto que, el jugador ecuatoriano firmó un acuerdo hasta finales de la temporada 2027. ‘Superman’ llega con la importante expectativa de ser uno de los goleadores del club en este año.

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