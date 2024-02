Emelec ya prácticamente ha cerrado su mercado de fichajes con más de 10 incorporaciones, sin embargo, el equipo azul podría tener alguna salida importante en los próximos días si llega una oferta. Los aficionados apuntan directamente a que un jugador no se vaya.

Desde la hinchada de Emelec se han posicionado en contra de que el joven volante ecuatoriano, Tommy Chamba salga del club azul. El volante de 20 años apenas llegó en 2023 y aunque no ha tenido los minutos esperados los hinchas confían en él y no quieren que Emelec lo venda.

“Me parece un absurdo que Emelec quiera vender o prestar a Tommy Chamba cuando no hay otro jugador de sus características en el plantel”. “Tommy Chamba tiene que ser titular indiscutible en este equipo”. “Creo que no quedan dudas que el 10 titular de Emelec es Tommy Chamba y no Ricaurte”, fueron algunos de los mensajes de los hinchas en redes sociales.

En el último amistoso de Emelec ante Orense en el Capwell, Tommy Chamba fue uno de los jugadores que revolucionó el juego de los azules y terminó siendo clave para la victoria. El volante encontró en el espacio a Maicon Solis con un gran pase, para que este posteriormente asista a Jaime Ayoví y así llevar a la victoria al ‘Bombillo’.

Aunque a las oficinas de Emelec aún no ha llegado ninguna oferta formal por Tommy Chamba, se sabe que el joven talento interesa en Estados Unidos a dos equipos de la MLS. La propuesta formal podría llegar en los próximos días y esta sí sería analizada por la directiva.

Toda la temporada 2024 de la LigaPro con Emelec como protagonista la podrás seguir por Star+. ¡Dale clic en este enlace!

¿Hasta cuándo tiene contrato Tommy Chamba con Emelec?

A inicios de 2023, Emelec dio una de las grandes noticias con la incorporación del joven talento, Tommy Chamba. Los azules pagaron por el futbolista más de 200 mil dólares, por lo cual, y pensando en su proyección a su futuro, desde el ‘Bombillo’ le armaron un contrato hasta finales de 2026.

¿Cuánto dinero quiere Emelec por Tommy Chamba?

Según las últimas informaciones, Emelec estaría dispuesto a recibir más de 1 millón de dólares por el 70% del pase de Tommy Chamba. Es decir, el equipo del extranjero que lo quiera debe pagarle a Emelec una cifra cercana a este valor o el jugador no saldría.

Las estadísticas de Tommy Chamba con la camiseta de Emelec

Chamba no tuvo muchas oportunidades como titular en Emelec, pero sí fue sumando presencia en algunos encuentros desde el banco de suplentes, ya sea como volante o como extremo en el equipo de Hernán Torres. En el 2023 estuvo en 21 partidos con Emelec y dio 1 asistencia.