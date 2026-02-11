Lionel Messi reveló que en el último partido de Inter Miami vs Barcelona SC le dejó una importante molestia y esto afecta directamente a los planes de Independiente del Valle. El equipo ecuatoriano se iba a enfrentar al GOAT en Puerto Rico en el final de la gira Champions Tour, pero ya no será posible.

En una storie revelada por el mismo Lionel Messi en su cuenta de IG, el astro confirmó que está lesionado: “Quería mandar este mensaje a la gente de Puerto Rico, tanto a la gente que iba a ir al entrenamiento, como a la gente que iba a ir al partido. La verdad que el último partido en Ecuador terminé con una molestia“, avisó el campeón del mundo.

Por lo cual, el 10 no iba a estar en el partido del próximo viernes, 13 de febrero de 2026 y se decidió aplazar el encuentro. Para alegría de los aficionados de Puerto Rico, no habrá que esperar mucho, el mismo Messi confirmó que el encuentro será el 26 de febrero.

Desde Independiente del Valle tendrán que ajustar su agenda, puesto que, para esa fecha la LigaPro ya habrá comenzado y se estará jugando la segunda fecha del campeonato. En el partido ante Barcelona SC, Messi solo terminó jugando 57 minutos.

Justamente en Ecuador había generado una importante molestia que Messi se termine marchando a los 57 minutos. Siendo el partido en el que menos minutos jugó de toda la gira. Ahora se entiende que todo se trataba de una molestia que sufrió en el Monumental.

¿A qué hora se jugará el partido y por dónde ver?

El partido entre Inter Miami vs Independiente del Valle se jugará desde las 20H00 (PR), 19H00 (EC), el próximo jueves, 26 de febrero de 2026, los aficionados que quieran seguir el encuentro lo podrán hacer a través de los diferentes planes de Disney+.

