Se fue Claudio Spinelli y ahora Independiente del Valle venderá a otro titular

Independiente del Valle está a la espera de hacer oficial la venta de Claudio Spinelli para Vasco Da Gama, pero no es el único titular que está por salir. Otro de los recientes campeones dará el salto al fútbol de Europa.

Patrik Mercado tiene todo listo para ser traspasado y Santiago Morales en charlas con Radio La Red contó que “es un equipo importante de Europa”. No dio el nombre pero desde Ecuador y España adelantan que el Sevilla lo tendría ya atado.

Quedaba pendiente solo un tema de extranjeros y documentación, pero en el plano económico ya habría acuerdo entre las partes. El futbolista ecuatoriano fue un pedido explícito de Antonio Cordón, director deportivo del club español.

No serán menos de seis millones de dólares lo que deje la salida del seleccionado ecuatoriano a Independiente. Solo entre Spinelli y Mercado, el campeón de LigaPro recibirá 8 millones de dólares.

La salida de Mercado obligará a Independiente del Valle a buscar en el mercado a un nuevo volante creativo. Clubes de Inglaterra y Portugal también ofertaron por Mercado.

Los fichajes de Independiente del Valle para el 2026

Rodrigo Auzmendi se sumará a Djorkaeff Reasco, Juan Viacava, Daykol Romero, Jhon Espinoza y Matías Perelló como nuevos jugadores de Independiente del Valle para el 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Fabián Bustos llegó a Millonarios y pidió a un jugador de Barcelona

Patrik Mercado – Independiente del Valle

En resumen