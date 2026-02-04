Es tendencia:
logotipo del encabezado
Independiente del Valle

Se fue Claudio Spinelli y ahora Independiente del Valle venderá a otro titular

Independiente del Valle vendió a Claudio Spinelli y ahora tendrá otra millonaria transferencia por otro de sus titulares.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Se fue Claudio Spinelli y ahora Independiente del Valle venderá a otro titular Foto: Getty
Se fue Claudio Spinelli y ahora Independiente del Valle venderá a otro titular Foto: Getty

Independiente del Valle está a la espera de hacer oficial la venta de Claudio Spinelli para Vasco Da Gama, pero no es el único titular que está por salir. Otro de los recientes campeones dará el salto al fútbol de Europa.

Patrik Mercado tiene todo listo para ser traspasado y Santiago Morales en charlas con Radio La Red contó que “es un equipo importante de Europa”. No dio el nombre pero desde Ecuador y España adelantan que el Sevilla lo tendría ya atado.

Quedaba pendiente solo un tema de extranjeros y documentación, pero en el plano económico ya habría acuerdo entre las partes. El futbolista ecuatoriano fue un pedido explícito de Antonio Cordón, director deportivo del club español.

No serán menos de seis millones de dólares lo que deje la salida del seleccionado ecuatoriano a Independiente. Solo entre Spinelli y Mercado, el campeón de LigaPro recibirá 8 millones de dólares.

La salida de Mercado obligará a Independiente del Valle a buscar en el mercado a un nuevo volante creativo. Clubes de Inglaterra y Portugal también ofertaron por Mercado.

Los fichajes de Independiente del Valle para el 2026

Rodrigo Auzmendi se sumará a Djorkaeff Reasco, Juan Viacava, Daykol Romero, Jhon Espinoza y Matías Perelló como nuevos jugadores de Independiente del Valle para el 2026.

Publicidad
Fabián Bustos llegó a Millonarios y pidió a un jugador de Barcelona

ver también

Fabián Bustos llegó a Millonarios y pidió a un jugador de Barcelona

Patrik Mercado – Independiente del Valle

Patrik Mercado – Independiente del Valle

En resumen

  • Patrik Mercado será traspasado al Sevilla de España por una cifra mínima de seis millones.
  • El director deportivo Antonio Cordón realizó el pedido explícito para el fichaje de Mercado.
  • Independiente del Valle recaudará 8 millones de dólares sumando las ventas de Mercado y Spinelli.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
¡De entrada el Clásico del Astillero! Así quedó el calendario de la LigaPro 2026
Fútbol de Ecuador

¡De entrada el Clásico del Astillero! Así quedó el calendario de la LigaPro 2026

El motivo por el que Independiente del Valle también recibe dinero por Nilson Angulo
Fútbol de Ecuador

El motivo por el que Independiente del Valle también recibe dinero por Nilson Angulo

Campeón de Copa Libertadores va por el fichaje de Claudio Spinelli
Fútbol de Ecuador

Campeón de Copa Libertadores va por el fichaje de Claudio Spinelli

Periodista argentino revela el primer "reclamo" que tuvo Kendry Páez de sus compañeros en River
Fútbol de Ecuador

Periodista argentino revela el primer "reclamo" que tuvo Kendry Páez de sus compañeros en River

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo