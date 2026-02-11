Barcelona SC tiene en este momento a una directiva “encargada” después de que gran parte del vigente directorio fuera arrestado por la Policía Nacional por el caso “Goleada”. Esto ha complicado a los amarillos para inscribir a sus jugadores y en medio del pago de deudas para no ser sancionado, el ‘Kitu’ tomó una polémica decisión.

Una de las deudas más grandes de Barcelona SC en la vigente temporada es la de Damián Díaz, la cual va hasta los siguientes años. Sin embargo, el ‘Kitu’ tomó una sorpresiva decisión y comprendiendo el estado dirigencial de los amarillos decidió “aplazar” el pago de su deuda.

Por lo cual, ahora Barcelona SC pudo inscribir a todos sus jugadores y no tendrá ningún problema para jugar la Copa Libertadores y la LigaPro en este 2025. La decisión de Damián Díaz fue aplaudida por los aficionados amarillos, ya que con esto se ayuda al club.

El ‘Kitu’ volvió a Ecuador para esta temporada y vivir quizás su último año como profesional. El futbolista enfrentó a los amarillos en un amistoso y les marcó un gol, sin embargo, en aquel momento el jugador pidió disculpas y ni se atrevió a gritar el gol.

Tras el arresto de Antonio Álvarez incluso se llegó a especular con un posible descenso para Barcelona SC. De ahí que, la directiva encargada se puso a pagar a deudas y a inscribir jugadores lo más rápido posible para no tener problemas en la LigaPro y Copa Libertadores.

Los números de Damián Díaz con Barcelona SC

La larga trayectoria de Damián Díaz en Barcelona SC se entiende desde los 3 campeonatos ecuatorianos que ganó y desde las 2 semifinales de Copa Libertadores que jugó. Con la camiseta amarilla, jugó 347 partidos, marcó 84 goles y dio 83 asistencias.

