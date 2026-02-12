Independiente del Valle no se queda atrás y tiene nuevo refuerzo

Independiente del Valle ha hecho un mercado menos mediático que Liga de Quito o Emelec, aún así siguen sumando jugadores. Este jueves trascendió que los campeones de LigaPro se reforzó con un nuevo lateral.

Jesús Polo es nuevo jugador de Independiente del Valle para el 2026, el lateral ecuatoriano de 19 años llega a IDV en condición de jugador libre. Terminó su contrato con Delfín SC y ahora se suma al actual campeón del fútbol ecuatoriano.

Es el tercer equipo del fútbol ecuatoriano para Jesús Polo, tras haber estado en el equipo de Manta y también en las filiales de Liga de Quito. En los ‘albos’ no le dieron oportunidad pese a ser considerado una de las promesas.

Jesús Polo tuvo un paso por los microciclos de la Selección de Ecuador por pedido de Sebastián Beccacece, y ahora es otro de los jugadores jóvenes que suma Independiente para su primer equipo.

Independiente del Valle suma así a Daykol Romero con Polo a los laterales de la plantilla, ambos en condición de agentes libres. En Liga, los hinchas pedían que le den oportunidades en el primer equipo.

Los fichajes de Independiente del Valle para el 2026

Carlos González se sumará a Djorkaeff Reasco, Juan Viacava, Daykol Romero, Jhon Espinoza y Matías Perelló como nuevos jugadores de Independiente del Valle para el 2026.

Jesús Polo – Selección de Ecuador. Foto: LaTri.

