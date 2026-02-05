Independiente del Valle está por hacer oficial la salida de Claudio Spinelli a Vasco Da Gama y los ecuatorianos se movieron rápido en el mercado. Los campeones de LigaPro tienen nuevo delantero.

Carlos González es el nuevo delantero de Independiente del Valle, viene desde el Newells Old Boys. El paraguayo de 32 años de edad tuvo una larga carrera de México y llegó a Ecuador para el 2026.

El paraguayo dejó el fútbol chileno en el 2017 y estuvo en Pumas UNAM, Necaxa, Tijuana y Tigres antes de ir a Newells. En el equipo rosarino anotó 2 goles en 16 encuentros.

No es el único delantero que llegará al campeón ecuatoriano, ya que Rodrigo Auzmendi de Banfield también tendría negociaciones avanzadas según información de la prensa de Argentina.

Claudio Spinelli se va a Brasil por 2.5 millones de dólares generando un ingreso importante luego de haber pagado menos de 300 mil dólares a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Los fichajes de Independiente del Valle para el 2026

Rodrigo Auzmendi se sumará a Djorkaeff Reasco, Juan Viacava, Daykol Romero, Jhon Espinoza y Matías Perelló como nuevos jugadores de Independiente del Valle para el 2026.

