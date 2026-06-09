“Venía en un gran momento…”: Jugador olvidado por Beccacece le manda un mensaje al DT de Ecuador

Keny Arroyo le mandó un nuevo mensaje a Beccacece, tras quedarse afuera de la Selección de Ecuador.

La Selección de Ecuador se alista para hacer historia en el Mundial 2026 y ahora mismo uno de los olvidados por Beccacece le volvió a mandar un mensaje al DT. El entrenador dejó fuera a varios jugadores que venían en un gran momento para jugar la Copa del Mundo.

Keny Arroyo se quedó fuera después de estar en un gran momento en Cruzeiro y hacer una buena temporada. No obstante, Beccacece lo “borró” del ciclo y no se pudo meter en la lista de 26. En una entrevista para El Canal del Fútbol, el jugador mandó un nuevo mensaje.

“Me sentí triste al quedar afuera porque venía en un gran momento. Los elegidos son los que traerán los grandes resultados del Mundial“, comentó ‘Cheché’. El futbolista ecuatoriano venía jugando y siendo figura en Brasil, pero no lo llamaron.

Pese a estar fuera, Arroyo desea que ‘La Tri’ llegue lejos en esta edición de la Copa del Mundo: “Lo veo llegando lejos, más adelante de la semifinal, a la final, siendo campeón“, comentó el ex jugador de Independiente del Valle que está de vacaciones.

"ME SENTÍ TRISTE AL QUEDAR FUERA. VENÍA EN UN GRAN MOMENTO" 🇪🇨😓



Keny Arroyo, en exclusiva para ECDF, habló sobre su ausencia en el Mundial, y su deseo de estar en la próxima Eliminatoria y Copa América.



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📲 Mira la entrevista: https://t.co/dBvEV6AmP2 pic.twitter.com/8n8RKO2Lte — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) June 9, 2026

Casualmente Keny Arroyo fue de las primeras grandes polémicas de Beccacece en la Selección de Ecuador. Para el partido de Eliminatorias contra Uruguay, el DT decidió darle minutos como debutante, cuando antes se había metido en la lista como “invitado”.

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Los números de Keny Arroyo en esta temporada

En esta temporada, Keny Arroyo ha jugado ya 30 partidos, solo en el semestre, mucho más de lo que otros jugadores que Beccacece llevó al Mundial. Marcó 4 goles y dio 3 asistencias, en poco más de 1.000 minutos con la camiseta de Cruzeiro.

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