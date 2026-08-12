VIDEO | Beccacece no lo llevó al Mundial 2026 y ahora Keny Arroyo se manda un golazo en la Copa Libertadores

Tremendo golazo de Keny Arroyo en la Copa Libertadores para adelantarse a Flamengo.

Keny Arroyo fue la gran ausencia de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026, el extremo ecuatoriano que la venía rompiendo en la Copa Libertadores y en Brasil, se quedó fuera del torneo por decisión únicamente de Sebastián Beccacece.

El golazo de Keny Arroyo en Copa Libertadores

Keny Arroyo se mandó un golazo en la Copa Libertadores para que su Cruzeiro le empiece a ganar a Flamengo en los 8vos de final del torneo. El delantero ecuatoriano dribló en el área y puso un remate al segundo palo con el que abrió el marcador.

Arroyo se quedó fuera del Mundial 2026, porque Sebastián Beccacece decidió no convocarlo. El entrenador argentino no contó con él durante el proceso y pese a ese gran rendimiento que ya mostró el futbolista, el DT lo dejó fuera y justamente esas variantes le faltaron.

¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! El ecuatoriano Keny Arroyo frenó, dejó en el suelo a su rival y sacó un zurdazo impresionante para superar a Rossi y marcar el 1-0 de Cruzeiro al Fla. ¿El festejo? Con un topo gigio…



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Con este buen rendimiento, se espera que ‘Cheché’ vuelva a una convocatoria a la Selección de Ecuador. El extremo ecuatoriano podría formar parte del nuevo ciclo que lidere el siguiente entrenador de ‘La Tri’.

Los números de Keny Arroyo en esta temporada

En esta temporada, Keny Arroyo ya lleva 36 partidos entre todas las competencias. El futbolista tricolor marcó 6 goles y dio 3 asistencias en poco más de 2.000 minutos.

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