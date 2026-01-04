La condición de Octavio Rivero para no demandar a Barcelona

La polémica de Octavio Rivero parece que tendrá un final pronto y no será tan negativo para Barcelona. El delantero uruguayo no seguirá siendo jugador del club pero tiene alternativas para irse dejando ingresos al club sin tomar acciones legales.

El periodista Gabryel Pacho cuenta que hay dos clubes colombianos y un chileno que quieren a Rivero, en caso de aceptar Octavio Rivero regresará al país para arreglar su desvinculación con Barcelona.

Probablemente los ‘toreros’ acepten menos de los tres millones de dólares que pedían inicialmente, aún así serán cifras importantes por la venta. Rivero tiene la voluntad de no irse demandando como agente libre.

Los clubes no fueron revelados pero según rumores anteriores serían Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y Universidad de Chile los interesados en el goleador.

En Ecuador lo sondeó Liga de Quito por pedido de Tiago Nunes pero Barcelona no lo iba a vender a un rival directo. Rivero tenía contrato hasta el 2027 con los ecuatorianos.

Las otras salidas que tendrá Barcelona SC

Para la siguiente temporada con Barcelona SC son varios los jugadores que se marcharán. Al final, dejarán el club jugadores como Octavio Rivero, Gabriel Cortez, Brian Oyola, Xavier Arreaga, Dixon Arroyo, Aníbal Chalá, entre otros jugadores.

Octavio Rivero lleva dos años en Barcelona – Foto: IMAGO.

