Mario Pineida

Los otros jugadores de Barcelona que recibieron amenazas igual que Mario Pineida

En Barcelona sigue la conmoción por lo ocurrido con Mario Pineida, mientras tanto revelan que otros jugadores habrían recibido presiones.

Por Gustavo Dávila

La conmoción del asesinato de Mario Pineida en la tarde del jueves deja muchas preguntas sobre lo ocurrido, mientras tanto salieron a la luz que otros jugadores de Barcelona SC habían recibido amenazas y presiones en los días previos.

Cuentas anónimas en redes sociales apuntaron contra Mario Pineida, Xavier Arreaga, Dixon Arroyo y Gabriel Cortez acusándolos de estar en contra de Barcelona por el tema de salarios. Muchos mensajes tenían insultos y advertencias.

El hecho se da en medio del cruce de comunicados entre los jugadores de Barcelona y la directiva por el tema de los salarios impagos. Horas antes, el presidente del club Antonio Álvarez había respondido con dureza a los jugadores.

Diario Expreso reveló que Dixon Arroyo ya tiene seguridad privada por recibir amenazas, sin embargo no han trascendido los motivos y los presuntos autores de las presiones.

Mientras tanto Policía Nacional y Fiscalía realizan investigaciones sobre lo ocurrido con Pineida, a la espera de aclarar los hechos detrás de los autores intelectuales y materiales.

Lo qué se sabe del asesinato de Mario Pineida

Mario Pineida se encontraba en Samanes 4 cerca de una carnicería con una acompañante. Dos tipos en motocicleta lo seguían y esperaron a que se bajara de su camioneta, luego procedieron a disparar, hiriendo fatalmente al jugador y a otra mujer, mientras la madre del futbolista resultó herida.

En resumen

  • Mario Pineida, Xavier Arreaga, Dixon Arroyo y Gabriel Cortez recibieron amenazas mediante redes sociales.
  • El asesinato de Pineida ocurrió en Samanes 4 mientras se encontraba cerca de una carnicería.
  • El presidente Antonio Álvarez mantuvo un cruce de comunicados con el plantel por salarios impagos.
Gustavo Dávila
