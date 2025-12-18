La conmoción del asesinato de Mario Pineida en la tarde del jueves deja muchas preguntas sobre lo ocurrido, mientras tanto salieron a la luz que otros jugadores de Barcelona SC habían recibido amenazas y presiones en los días previos.

Cuentas anónimas en redes sociales apuntaron contra Mario Pineida, Xavier Arreaga, Dixon Arroyo y Gabriel Cortez acusándolos de estar en contra de Barcelona por el tema de salarios. Muchos mensajes tenían insultos y advertencias.

El hecho se da en medio del cruce de comunicados entre los jugadores de Barcelona y la directiva por el tema de los salarios impagos. Horas antes, el presidente del club Antonio Álvarez había respondido con dureza a los jugadores.

Diario Expreso reveló que Dixon Arroyo ya tiene seguridad privada por recibir amenazas, sin embargo no han trascendido los motivos y los presuntos autores de las presiones.

Mientras tanto Policía Nacional y Fiscalía realizan investigaciones sobre lo ocurrido con Pineida, a la espera de aclarar los hechos detrás de los autores intelectuales y materiales.

Lo qué se sabe del asesinato de Mario Pineida

Mario Pineida se encontraba en Samanes 4 cerca de una carnicería con una acompañante. Dos tipos en motocicleta lo seguían y esperaron a que se bajara de su camioneta, luego procedieron a disparar, hiriendo fatalmente al jugador y a otra mujer, mientras la madre del futbolista resultó herida.

Amenazas a jugadores de Barcelona.

