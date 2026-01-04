Es tendencia:
Seleccionado ecuatoriano se ofrece a Boca Juniors previo al Mundial

Uno de los seleccionados ecuatorianos se ofreció a Boca Juniors en medio de rumores de un interés del gigante de Argentina.

Por Gustavo Dávila

Seleccionado ecuatoriano se ofrece a Boca Juniors previo al Mundial Foto: Getty
Otro de los jugadores ecuatorianos que se afianzó este 2025 en Europa fue Alan Minda, el extremo seleccionado nacional es titular en el Círculo de Brujas pero en Sudamérica lo quieren los hinchas de un gigante de América. El ‘tricolor’ respondió y se ofreció a volver a este lado del continente.

Alan Minda abrió la puerta a sumarse a Boca Juniors de Argentina, esto luego de que un hincha le escribiera por Instagram: “Venite a Boca, te esperamos con los brazos abiertos y serás titular en el Mundial 2026”, le dijo el hincha.

El ecuatoriano respondió con un “Ojalá hermano”, mostrando que al menos desde el punto de vista del jugador está deseos de llegar a Argentina. Cuentas de hinchas piden al ex Independiente del Valle desde hace semanas.

Alan Minda ha entrado en planes de otros clubes del exterior como el Brighton de Inglaterra, Vasco Da Gama de Brasil, Sevilla de España entre otros. Su salida costaría cerca de 6 millones de dólares.

En tema salarial, Boca no tendría problema en aumentarle considerablemente sobre la cifra que gana en Bélgica. Su salida podría darse luego del Mundial 2026 donde seguramente irá con la Selección de Ecuador.

Las estadísticas de Alan Minda en esta temporada

En la última temporada en Bélgica con el Cercle Brugge, Alan Minda pudo jugar un total de 42 partidos entre todas las competencias. Marcando 3 goles y dando 6 asistencias. Fue muy irregular, ya en total en cancha sumó 1.935 minutos. Salió desde el banco de suplentes en varios encuentros.

En resumen

  • Alan Minda expresó su deseo de unirse a Boca Juniors tras responder a un hincha.
  • La salida del extremo del Círculo de Brujas tendría un costo cercano a 6 millones.
  • Clubes como Brighton, Vasco Da Gama y Sevilla también mantienen interés por el jugador ecuatoriano.
