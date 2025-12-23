La hinchada lo critica, pero Janner Corozo da una noticia que conmociona a todos en Barcelona SC

Janner Corozo fue el goleador de Barcelona SC en una temporada muy complicada para los amarillos. El delantero apareció en grandes noches y partidos muy importantes, sin embargo, la hinchada casi siempre lo cuestionó y por eso tomó una decisión contundente.

Según trasciende desde Guayaquil, Janner Corozo le ha comunicado a la directiva su deseo de salir para la temporada 2026. El jugador ecuatoriano tiene un año más de contrato, pero ya no querría seguir vistiendo los colores del ‘Ídolo’ y por eso tomaría esta decisión.

El delantero considera que este momento que está viviendo en Barcelona SC es el “ideal” para salir del ‘Ídolo’. Asimismo, la directiva tendría que ponerse al día con el futbolista para que este no se termine declarando “libre” y dando un golpe sobre la mesa.

En la LigaPro no le faltarían ofertas a Corozo que ya sonó para clubes como Liga de Quito o Independiente del Valle hace varios mercados. Sin embargo, Barcelona SC haría todo lo posible para que su estrella no termine en un potencial rival de LigaPro en 2026.

Janner Corozo dejaría Barcelona SC para 2026. (Foto: GettyImages)

Janner Corozo es un delantero que ha venido mostrando importantes rendimientos a nivel local, de ahí que, al goleador le falte una experiencia internacional que lo consolide como uno de los mejores. Esporádicamente, fue llamado a la Selección de Ecuador.

Las estadísticas de Janner Corozo en esta temporada

En toda la temporada con Barcelona SC, Janner Corozo jugó un total de 48 partidos entre todas las competencias. El delantero marcó 17 goles y terminó dando 5 asistencias. También fue uno de los jugadores que más jugadas de gol falló en el año.

El valor de mercado de Janner Corozo

Actualmente, Janner Corozo tiene un valor de mercado de 1.2 millones. No obstante, el jugador ecuatoriano no dejaría ni un solo ingreso en las arcas del ‘Ídolo’ si llega a un acuerdo para marcharse. Al jugador también le deberían una cantidad importante de dinero.

En síntesis: