Moisés Caicedo

Hincapié buscará la Carabao Cup con Arsenal, mientras Moisés Caicedo recibió esta noticia

Piero Hincapié buscará un título con Arsenal, ante un Chelsea que recibió una mala noticia con Moisés Caicedo.

Por Jose Cedeño Mendoza

Moisés Caicedo recibió esta noticia para enfrentar a Piero Hincapié en la Carabao Cup
Arsenal logró clasificar a las semifinales de la Carabao Cup, en una serie muy apasionante contra Crystal Palace. Los ‘Gunners’ tuvieron que ir hasta los penales para clasificar ante un Palace, que lo empató en el 95′ y metió el drama en el Emirates Stadium.

En las semifinales de la Carabao Cup, Arsenal se tendrá que medir a Chelsea en el mes de enero. Nuevamente, la afición ecuatoriana podrá disfrutar de un duelo de tricolores, aunque Moisés Caicedo terminó recibiendo una noticia que lo aleja del primer partido.

La Carabao Cup se juega, en semifinales, a partido de ida y vuelta, pero en el primer encuentro no estará disponible Moisés Caicedo. El volante ecuatoriano recibió una tarjeta amarilla en los cuartos de final que le causa una sanción y se perderá el encuentro de ida.

Por otro lado, se espera que Piero Hincapié esté firme para enfrentar a Chelsea en esta instancia del torneo. El ecuatoriano no jugó ante Palace por precaución, pero seguramente recuperará su lugar en los próximos días. Puede que en enero termine siendo titular, tras esperar el regreso de Gabriel.

Por otro lado, Moisés Caicedo está viviendo una pesadilla cada vez que Arsenal está al frente. El ecuatoriano ya se hizo expulsar en la Premier League, tras una entrada “criminal” y ahora tampoco se podrá sacar la espina en la primera semifinal de la Carabao Cup.

¿Cuándo jugarían Chelsea vs Arsenal por la Carabao Cup y por dónde ver?

La primera semifinal, la que se pierde Moisés Caicedo, será el 14 de enero de 2026. Se jugará primero en el estadio Stamford Bridge. Los aficionados podrán seguir ese encuentro, en 22 días, por los diferentes planes de Disney+.

En síntesis:

  • Arsenal clasificó a las semifinales de la Carabao Cup tras vencer al Palace en penales.
  • Moisés Caicedo se perderá el partido de ida contra Arsenal por acumulación de tarjetas amarillas.
  • El defensor Piero Hincapié no jugó los cuartos de final frente al Palace por precaución médica.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
