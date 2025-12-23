Arsenal logró clasificar a las semifinales de la Carabao Cup, en una serie muy apasionante contra Crystal Palace. Los ‘Gunners’ tuvieron que ir hasta los penales para clasificar ante un Palace, que lo empató en el 95′ y metió el drama en el Emirates Stadium.

En las semifinales de la Carabao Cup, Arsenal se tendrá que medir a Chelsea en el mes de enero. Nuevamente, la afición ecuatoriana podrá disfrutar de un duelo de tricolores, aunque Moisés Caicedo terminó recibiendo una noticia que lo aleja del primer partido.

La Carabao Cup se juega, en semifinales, a partido de ida y vuelta, pero en el primer encuentro no estará disponible Moisés Caicedo. El volante ecuatoriano recibió una tarjeta amarilla en los cuartos de final que le causa una sanción y se perderá el encuentro de ida.

Por otro lado, se espera que Piero Hincapié esté firme para enfrentar a Chelsea en esta instancia del torneo. El ecuatoriano no jugó ante Palace por precaución, pero seguramente recuperará su lugar en los próximos días. Puede que en enero termine siendo titular, tras esperar el regreso de Gabriel.

Por otro lado, Moisés Caicedo está viviendo una pesadilla cada vez que Arsenal está al frente. El ecuatoriano ya se hizo expulsar en la Premier League, tras una entrada “criminal” y ahora tampoco se podrá sacar la espina en la primera semifinal de la Carabao Cup.

¿Cuándo jugarían Chelsea vs Arsenal por la Carabao Cup y por dónde ver?

La primera semifinal, la que se pierde Moisés Caicedo, será el 14 de enero de 2026. Se jugará primero en el estadio Stamford Bridge. Los aficionados podrán seguir ese encuentro, en 22 días, por los diferentes planes de Disney+.

