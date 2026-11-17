La hinchada de Ecuador explota contra Gallardo por este once con el que jugará ante Bolivia.

La Selección de Ecuador ya tiene listo su once para jugar contra Bolivia, pero a la hinchada no le gustó para nada el armado de Marcelo Gallardo. Puesto que, nuevamente el DT vuelve a poner la base de futbolistas que jugaron ante Costa Rica y “no prueba” a nuevos elementos.

El once de la Selección de Ecuador vs Bolivia

Galíndez

Hincapié

Porozo

Pacho

Preciado

Vite

Caicedo

Mercado

Arroyo

Yeboah

Jordy Caicedo

De este nuevo once de la Selección de Ecuador el único “nuevo” es John Mercado que recibe una nueva oportunidad de jugar y lo hace en lugar de Nilson Angulo. El extremo del Sunderland no tuvo el gran partido ante Costa Rica y parece que eso le costó el puesto.

El once de Ecuador vs Bolivia. (Foto: @LaTri)

A la hinchada no le terminó de convencer este once, y varios salieron a cuestionar directamente lo que puso Marcelo Gallardo para jugar estos partidos: “La misma v…. siempre, los amistosos son para probar jugadores, luego han de querer probar en plenas eliminatorias. Que h… es como estar viendo un BKCC 2.0” “Pero por qué c….. los mismos manes, por qué no puede probar”, fueron algunos de los comentarios.

Los comentarios de los hinchas enojados con Gallardo. (Foto: Captura de pantalla)

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¿A qué hora juegan Ecuador vs Bolivia?

El partido de Ecuador contra Bolivia por la fecha FIFA comenzará a las 18H30 en el estadio Monumental. El encuentro se podrá ver por Teleamazonas y también TC Televisión.

En síntesis: