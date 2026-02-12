La Selección de Ecuador anunció oficialmente su amistoso contra Países Bajos previo al Mundial 2026 y desde la prensa del país europeo la prensa reaccionó. Desde los medios del país europeo destacan el nivel colectivo e individual del combinado nacional.

El medio De Telegraaf pondera a Ecuador como “rival de los más acordes a lo que necesita Ronald Koeman enfrentar, siendo un equipo con una potencia física aterradora y una disciplina táctica que no permite errores”.

El Voetbal International destaca en especial a Moisés Caicedo y Nilson Angulo, como dos de los jugadores más importantes del combinado de Sebastián Beccacece.

El otro rival de la Selección de Ecuador será Marruecos en el Wanda Metropolitano de España, los africanos vienen de ser vicecampeones de la Copa de su confederación.

Ecuador enfrentó a Países Bajos en el Mundial Qatar 2022, con resultado final de empate sin goles, aunque a la ‘Tri’ se le cuestionó no buscar la victoria cuando parecía que podía ganarle.

¿Cuándo se elige al nuevo presidente de la FEF?

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol será elegido el próximo 17 marzo de 2026. En las siguientes semanas se irán presentando las listas de candidatos y las diferentes propuestas para guiar a la Selección de Ecuador de 2027 a 2030.

