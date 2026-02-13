Es tendencia:
logotipo del encabezado
Emelec

Emelec tiene nuevo delantero extranjero ¿mejor que Luis Amarilla?

Vicente Sánchez pidió como prioridad un delantero y Emelec ya tiene nuevo refuerzo extranjero para la siguiente temporada.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Vicente Sánchez lo pidió y Emelec tiene nuevo delantero Foto: Vélez
Vicente Sánchez lo pidió y Emelec tiene nuevo delantero Foto: Vélez

Tras la decisión de Luis Amarilla de quedarse en Cerro Porteño, Emelec fue en búsqueda de un nuevo delantero y ya lo encontró en el exterior. Desde Argentina reportan que los azules tienen un nuevo jugador para el 2026.

Francisco Pizzini es nuevo delantero de Emelec, el jugador rescindió contrato con Vélez Sarsfield y estará viajando a Ecuador en los próximos días. En el 2025, jugó 33 partidos y anotó dos goles.

A sus 32 años tendrá su primera experiencia internacional tras haber estado en varios equipos de Argentina. Sus equipos anteriores fueron Independiente de Avellaneda, Olimpo, Defensa y Justicia, Talleres y tres temporadas en Vélez.

En Vélez ganó el triplete doméstico en el 2024 de la Primera División de Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. Se espera que Emelec cierre otro delantero y otro extremo más.

A nivel CONMEBOL, ganó dos Copa Sudamericana, una Recopa Sudamericana y una Suruga Bank. Su mejor temporada fue en el 2021, fue de 9 goles y 13 asistencias.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón. En las siguientes horas se acordaría la llegada de dos jugadores argentinos como Ignacio Guerrico y Luca Klimowicz y se aclararía que pasa con Miller Bolaños.

Publicidad
Antonio Valencia tendría nuevo equipo en el fútbol ecuatoriano

ver también

Antonio Valencia tendría nuevo equipo en el fútbol ecuatoriano

Francisco Pizzini – Campeón 2024 con Vélez. Foto: LPF

Francisco Pizzini – Campeón 2024 con Vélez. Foto: LPF

En resumen

  • Francisco Pizzini ficha por Emelec tras rescindir su contrato con el club Vélez Sarsfield.
  • El delantero argentino de 32 años registró dos goles en 33 partidos durante 2025.
  • Pizzini suma títulos internacionales como dos Copas Sudamericana, una Recopa y una Suruga Bank.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Se lo peleó Barcelona SC y Liga de Quito y ahora Moisés Corozo jugará en este insólito equipo
Fútbol de Ecuador

Se lo peleó Barcelona SC y Liga de Quito y ahora Moisés Corozo jugará en este insólito equipo

Vicente Sánchez pidió el fichaje de este delantero uruguayo para Emelec
Fútbol de Ecuador

Vicente Sánchez pidió el fichaje de este delantero uruguayo para Emelec

Leones del Norte sorprende y se queda con un jugador de Barcelona
Fútbol de Ecuador

Leones del Norte sorprende y se queda con un jugador de Barcelona

Billy Arce sorprende y regresaría a un grande de LigaPro
Fútbol de Ecuador

Billy Arce sorprende y regresaría a un grande de LigaPro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo