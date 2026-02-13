Tras la decisión de Luis Amarilla de quedarse en Cerro Porteño, Emelec fue en búsqueda de un nuevo delantero y ya lo encontró en el exterior. Desde Argentina reportan que los azules tienen un nuevo jugador para el 2026.

Francisco Pizzini es nuevo delantero de Emelec, el jugador rescindió contrato con Vélez Sarsfield y estará viajando a Ecuador en los próximos días. En el 2025, jugó 33 partidos y anotó dos goles.

A sus 32 años tendrá su primera experiencia internacional tras haber estado en varios equipos de Argentina. Sus equipos anteriores fueron Independiente de Avellaneda, Olimpo, Defensa y Justicia, Talleres y tres temporadas en Vélez.

En Vélez ganó el triplete doméstico en el 2024 de la Primera División de Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. Se espera que Emelec cierre otro delantero y otro extremo más.

A nivel CONMEBOL, ganó dos Copa Sudamericana, una Recopa Sudamericana y una Suruga Bank. Su mejor temporada fue en el 2021, fue de 9 goles y 13 asistencias.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón. En las siguientes horas se acordaría la llegada de dos jugadores argentinos como Ignacio Guerrico y Luca Klimowicz y se aclararía que pasa con Miller Bolaños.

Francisco Pizzini – Campeón 2024 con Vélez. Foto: LPF

