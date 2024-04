Este lunes 8 de abril de 2024 finalmente se terminó realizando la reunión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol con varios equipos grandes del fútbol ecuatoriano para analizar la actualidad de la LigaPro. La FEF estaría interesada en realizar nuevamente el campeonato, el cual desde 2019 ya no le pertenece.

El principal motivo para esta reunión y para cambiar la estructura del campeonato ecuatoriano de fútbol sería la deuda que GolTV mantiene con todos los equipos de la primera división. Representantes de Emelec, Independiente del Valle y Liga de Quito sí acudieron a la reunión con la FEF.

Según reveló Santiago Morales ya hay causales para romper el contrato con GolTV, principal auspiciante del campeonato nacional. “Fue una reunión autoconvocada por algunos clubes de la LigaPro, sobre todo por esta inquietud que tenemos de los 6 meses impagos de los derechos de televisión, que representa un rubro importante en el presupuesto de los clubes. Existen causales para romper el contrato. Pero más que nada se está buscando una solución”, comentó el directivo de Independiente del Valle.

Representantes de otros equipos como Aucas y Macará también acudieron a este diálogo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, representada en su presidente, Francisco Egas. “Nos deben octubre, noviembre y diciembre de la Serie B; enero, febrero y marzo de la A. Algún rato boto la toalla y se acaba esta porquería”, fue la dura revelación de la presidenta de Imbabura.

Por otro lado, el otro grande de la LigaPro que no estuvo en esta reunión en Quito con la Federación Ecuatoriana de Fútbol fue Barcelona SC, donde el socio Antonio Álvarez ha revelado que apoyan al presidente del campeonato, Miguel Ángel Loor y a la LigaPro.

¿Ya hay otra operadora para cambiar a GolTV?

Se maneja la posibilidad de sumar a otra operadora para finalmente dejar atrás a GolTV, esta según varios rumores sería El Canal del Fútbol, dueño de los derechos de transmisión de la Selección de Ecuador. Sin embargo, Morales descartó que ya haya una nueva oferta sobre la mesa para los derechos de transmisión en Ecuador.

La FEF aún no puede organizar la Copa Ecuador

Por otro lado, FEF está interesada en realizar el campeonato ecuatoriano como años anteriores, pero aún no ha podido organizar la Copa Ecuador. Dicho torneo solo tuvo dos ediciones en 2019 y en 2022, para 2023 ya no se pudo hacer y en este 2024 aún no hay confirmación oficial de que vuelva el torneo.