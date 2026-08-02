Los nuevos delanteros que convocaría la Selección de Ecuador para la siguiente fecha FIFA

La Selección de Ecuador no tendrá más a Enner Valencia y con esto se perfilan nuevos delanteros para la siguiente fecha FIFA.

La Selección de Ecuador arranca una nueva etapa en sus delanteros, y es que con el retiro de Enner Valencia de la ‘Tri’ ahora queda pendiente quiénes serán los delanteros que estén en las Eliminatorias al Mundial 2030.

John Mercado, Jéremy Arevalo, Kevin Rodríguez y Leonardo Campana son los que se perfilan para ser los recambios por ser parte del proceso. Juan Riquelme Angulo es uno de los más pedidos tras su gran presente en Independiente del Valle.

Con tan solo 18 años ya ha sido titular en varios partidos con el club y muchos lo perfilan a ser el primer suplente, incluso por encima de algunos de los mencionados que llevan ya meses en las convocatorias.

Elías Legendre es otro que demostró estar en la mira de la ‘Tri’, siendo convocado para amistosos. El joven delantero viene sumando minutos en la Ligue 1 de Francia el año pasado.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Japon y Corea del Sur. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia como España e Italia.

Juan Riquelme Angulo – Independiente del Valle

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En resumen