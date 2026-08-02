PSG va por otro seleccionado ecuatoriano luego del Mundial

La siguiente temporada europea podríamos tener a dos seleccionados de Ecuador en el PSG luego del Mundial 2026.

El bicampeonato de Champions y Ligue 1 no relaja al PSG y los campeones franceses ya planifican la siguiente temporada europea. Los gigantes de Europa van por otro titular de la Selección de Ecuador.

Según medios europeos, el PSG está siguiendo de cerca a Joel Ordóñez para realizar una oferta. La lesión del ecuatoriano no sería impedimento para que los franceses esperen para ficharlo.

Antes del Mundial ya había sondeos para que Joel Ordóñez sea el reemplazo de Marquinhos en el PSG a largo plazo. El actual defensa del Brujas ya hace dupla con William Pacho en la ‘Tri’.

El Brujas pide cerca de 40 millones de euros para dejarlo ir, con grandes de la Premier League como Tottenham, Chelsea interesados, así como equipos importantes de Italia.

Joel Ordóñez tiene contrato vigente con el Club Brujas de Bélgica hasta el 30 de junio de 2029. Su última renovación oficial se firmó en septiembre de 2025, incluyendo una mejora salarial tras rechazar ofertas de salida pese a la presión del jugador.

El valor de mercado de Joel Ordóñez

Joel Ordóñez ahora mismo tiene un valor de mercado de 33 millones de euros, por lo cual, el central solo saldría a cambio de una oferta que supere los 40 millones de euros. Se encaminaba a ser una de las ventas más caras del club, y ahora hay que esperar.

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Joel Ordóñez, fue fijo en la Selección de Ecuador en el Mundial.

En resumen