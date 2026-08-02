Selección de Ecuador define sus sedes para hacer de local en las siguientes Eliminatorias

La Selección de Ecuador ya decidió en qué ciudades hará de local en las siguientes Eliminatorias para el Mundial 2030.

La Selección de Ecuador va definiendo los pendientes de cara a las siguientes Eliminatorias, a la espera de confirmar a su nuevo entrenador ya van definiendo las ciudades dónde harán de locales de cara al Mundial 2030.

Según dio a conocer Mr. Offsider citando fuentes de FEF, Guayaquil y Quito seguirán siendo las dos ciudades sedes donde la ‘Tri’ hará de locales. La elección de la ciudad dependerá del cuerpo técnico para cada partido.

En la Eliminatoria pasada, todos los partidos de Ecuador como dueño de casa se llevaron a cabo en el Rodrigo Paz Delgado, a excepción de los encuentros de cierre contra Brasil y Argentina.

Contra las potencias, ya clasificados al Mundial, Ecuador jugó en el Monumental de Guayaquil dónde la rentabilidad del aforo es mayor. No se ha pensado en otro escenario deportivo.

La decisión no depende solo de la altura o el factor económico, si no que no hay más escenarios deportivos con la capacidad de aforo similares a los estadios de Liga de Quito y Barcelona SC.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Japon y Corea del Sur. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia como España e Italia

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Ecuador recibió a Argentina y Brasil en Guayaquil.

En resumen.