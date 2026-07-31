Sebastián Beccacece entra en planes de un nuevo club tras dejar la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece dejó la Selección de Ecuador y sigue entrando en planes de otros clubes para la siguiente temporada.

Sebastián Beccacece dejó la Selección de Ecuador luego del Mundial 2026, y ahora el DT argentino está a la espera de cerrar su nuevo equipo. Este viernes trascendieron nuevos rumores sobre su futuro profesional.

Los rumores de un interés del fútbol brasileño aumentaron y serían Cruzeiro y Vasco Da Gama quiénes tienen en planes a Beccacece para el segundo semestre. Beccacece no entrena clubes desde que dejó el Elche de la segunda de España.

A nivel de selecciones, Beccacece sonó como candidato para Chile y Perú, quiénes optaron luego por otros candidatos. Mientras tanto su entorno lo ofreció a la Selección de Bolivia.

En tema salarial, Beccacece ganaría menos con los del Altiplano que en Ecuador, además de que no tendría las mismas opciones de clasificar al Mundial 2030, salvo que se haga la ampliación.

En Brasil los salarios son parecidos a los 2.4 millones de dólares que cobraba en Ecuador, sin embargo la presión es mayor y más aún cuando es para dirigir a los gigantes.

Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Beccacece dirigió un total de 24 partidos entre todas las competencias. Ganó 9 partidos, empató 12 encuentros y acabó perdiendo 3 encuentros. El Mundial 2026 fue lo que decantó su salida del equipo tricolor.

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Sebastián Beccacece – Selección de Ecuador.

En resumen