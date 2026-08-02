Selección de Ecuador sondeó a dos campeones de LigaPro para el puesto de DT

La Selección de Ecuador no ceirra a su nuevo entrenador pero no por falta de intentos, pasan los días y siguen saliendo nombres que han sido contactados por la FEF para ser el nuevo DT de la ‘Tri’. Dos de los candidatos contactados han sido campeones de LigaPro.
Luis Zubeldía y Guillermo Almada fueron contactados pero solo a manera de sondeo. El ex DT de Liga de Quito y el ex DT de Barcelona mantienen contratos vigentes con Fluminense y América respectivamente.
Para mala suerte de la ‘Tri’, sus clubes cuentan con ambos y no tienen intenciones de dejarlos ir. En el caso de Almada, su proyecto con las Águilas arrancó apenas hace unas semanas.
En su momento, ambos estaban dispuestos a llegar a la Selección de Ecuador pero la cláusula de salida de Zubeldía y el contrato recién firmado de Almada son impedimento.
Opciones no le faltan a la FEF, nombres como Ramón Díaz, Robert Moreno entre otros han sido vinculados también para asumir el cargo antes de la fecha FIFA de septiembre.
¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?
Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia.
Guillermo Almada fue campeón con Barcelona y tiene cláusula de salida a favor de Ecuador.
En resumen
- La Selección de Ecuador sondeó a dos entrenadores campeones de la LigaPro para evaluar su disponibilidad y proyecto de cara al banquillo tricolor.
- La dirigencia de la FEF busca un estratega con conocimiento comprobado del medio local y capacidad para potenciar el talento de los futbolistas ecuatorianos.
- Las alternativas en carpeta responden a un perfil ganador y de rápido acoplamiento para afrontar los compromisos internacionales de la temporada 2026.